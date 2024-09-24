Denizli'de 25 Eylül Çarşamba günü hava durumuna dair beklentiler, az bulutlu bir gün yaşanacağı yönünde. Sıcaklık değerleri ve diğer meteorolojik koşullar da vatandaşları etkileyecek. Gün içinde sıcaklıkların yükselmesi beklenirken, özellikle akşam saatlerine doğru rüzgar hafif esintilerle etkisini gösterecek.

Az bulutlu ve sıcak bir gün

Meteoroloji verilerine göre Denizli’de 25 Eylül’de hava az bulutlu olacak. Günün en düşük sıcaklığı 19°C iken, en yüksek sıcaklık 32°C'ye kadar çıkacak. Gün boyu %17 ile %44 arasında değişen nem oranları, sabah ve akşam saatlerinde daha fazla hissedilecek. Rüzgar, 7 km/s hızında hafif esintilerle şehri etkileyecek.

Rüzgar hızları ve nem oranları

Rüzgar güney yönünden hafif esintilerle estiği için hava sıcaklığını önemli ölçüde değiştirmeyecek. Ancak özellikle yüksek sıcaklıkların hissedildiği öğle saatlerinde, hissedilen sıcaklık 36,4°C gibi yüksek değerlere ulaşabilir. Gün boyu nem oranları ise düşük seyredecek ve bu durum, daha kuru bir hava ortamı oluşturacak.

Gündüz ve gece sıcaklık farkı

Geceleri ortalama sıcaklık 14,4°C’ye kadar düşeceği için, akşamları serin bir hava bekleniyor. Ancak gündüz ortalama sıcaklık 28,5°C civarında olacak. Bu da sıcaklık farklarına karşı hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Denizli'de 25 Eylül Çarşamba günü az bulutlu ve sıcak bir hava bekleniyor. Gün içinde sıcaklık farklarına dikkat edilmeli ve özellikle dışarıda uzun süre kalacak olanlar için serinleyen akşam saatlerinde önlem alınmalı.

25 Eylül 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.