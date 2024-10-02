Yazının başlığına bakıp da

Okeye dördüncü arıyorum

Sanmayın.

Bir zamanlar ülkemde

‘3 Y’ vardı.

Aman sakın ha, aklınıza ilk gelen

Yolsuzluk,

Yoksulluk

Yasaklar değil

Söylemek istediğim.

Devletin temellerini oluşturan

Üç erkten bahsediyorum

Yasama

Yürütme

Yargı.

Ha bir de bunlara eklenen

4’üncü kuvvet vardı.

Basın.

Halkın özgürce haber alma hakkını sağlayan,

Güç odaklarını denetleme işlevini gören

Gazeteler vardı.

Daha sonra buna görsel basın eklendi.

Sonrasında da internet haberciliği.

Süreç böyle ilerlerken

4. kuvvet, 4. kuvvet olmaktan çıkarıldı.

Ekonomik olarak özgür olması gereken basın,

Özgürlüğünü yitirince

Bülten gönderdi belediye,

Sayfalarda yer verildi bültenlere

Basıldı gazete

Gönderildi belediyeye.

‘Tirajıkomik çevrimiçi gazetecilik’ti

Bunun adı.

Ondan sonra da

‘Gazeteler okunmuyor

Gazetecilik bitti,

Kapatalım, satalım’

Söylemleri çıktı ayyuka.

Gelinen noktada

Yolsuzluk

Yoksulluk

Yasaklar bitmedi ama

Yasama

Yürütme

Yargı ile birlikte

4’üncü kuvvetin de ruhuna Fatiha.

4’üncü kuvvetten geleceğe miras ise

‘Siyaseten tehdit edilen’

‘4 soytarı muhabir’ kaldı

Gözümüz gibi bakmamız gereken.