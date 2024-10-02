Yazının başlığına bakıp da
Okeye dördüncü arıyorum
Sanmayın.
Bir zamanlar ülkemde
‘3 Y’ vardı.
Aman sakın ha, aklınıza ilk gelen
Yolsuzluk,
Yoksulluk
Yasaklar değil
Söylemek istediğim.
Devletin temellerini oluşturan
Üç erkten bahsediyorum
Yasama
Yürütme
Yargı.
Ha bir de bunlara eklenen
4’üncü kuvvet vardı.
Basın.
Halkın özgürce haber alma hakkını sağlayan,
Güç odaklarını denetleme işlevini gören
Gazeteler vardı.
Daha sonra buna görsel basın eklendi.
Sonrasında da internet haberciliği.
Süreç böyle ilerlerken
4. kuvvet, 4. kuvvet olmaktan çıkarıldı.
Ekonomik olarak özgür olması gereken basın,
Özgürlüğünü yitirince
Bülten gönderdi belediye,
Sayfalarda yer verildi bültenlere
Basıldı gazete
Gönderildi belediyeye.
‘Tirajıkomik çevrimiçi gazetecilik’ti
Bunun adı.
Ondan sonra da
‘Gazeteler okunmuyor
Gazetecilik bitti,
Kapatalım, satalım’
Söylemleri çıktı ayyuka.
Gelinen noktada
Yolsuzluk
Yoksulluk
Yasaklar bitmedi ama
Yasama
Yürütme
Yargı ile birlikte
4’üncü kuvvetin de ruhuna Fatiha.
4’üncü kuvvetten geleceğe miras ise
‘Siyaseten tehdit edilen’
‘4 soytarı muhabir’ kaldı
Gözümüz gibi bakmamız gereken.