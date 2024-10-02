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Gözümüz gibi bakmamız gereken.

4’üncü kuvvetten geleceğe miras ise

4’üncü kuvvetin de ruhuna Fatiha.

Yargı ile birlikte

Yasaklar bitmedi ama

Ondan sonra da

Bunun adı.

Ekonomik olarak özgür olması gereken basın,

Süreç böyle ilerlerken

Sonrasında da internet haberciliği.

Daha sonra buna görsel basın eklendi.

Gazeteler vardı.

4’üncü kuvvet vardı.

Ha bir de bunlara eklenen

Üç erkten bahsediyorum

Yasaklar değil

‘3 Y’ vardı.

Bir zamanlar ülkemde

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