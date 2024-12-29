

Hayat

Bir harf değiştir

Hayal

Life

(Hayat demek)

Bir harf eksilt

Lie

(Yalan)

Hayat

Hayallerden

Ve yalanlardan ibaret

Bir harf eksik

Bir harf fazla

Ayağı yere sağlam basmayan

Boş hayaller

Söyleyeceğimiz yalanların da

Büyüklüğünü belirler

Söyledikçe, anlattıkça

İnandığımız

İnandıkça anlattığımız

Bakın çevrenize

Milyonlarca insan var

Boş hayallerin peşinde

Kaldırıp kafanızı

Bakın aynada kendinize

O milyonlardan birisiniz

Ayakları yere sağlam basan

Hayallerinizle

Yalanlardan uzak

Ne bir harfin eksik

Ne de fazla olduğu

Bir hayat dilerim hepinize

2025 ve devamında

Sağlıcakla kalın.



