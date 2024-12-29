Hayat
Bir harf değiştir
Hayal
Life
(Hayat demek)
Bir harf eksilt
Lie
(Yalan)
Hayat
Hayallerden
Ve yalanlardan ibaret
Bir harf eksik
Bir harf fazla
Ayağı yere sağlam basmayan
Boş hayaller
Söyleyeceğimiz yalanların da
Büyüklüğünü belirler
Söyledikçe, anlattıkça
İnandığımız
İnandıkça anlattığımız
Bakın çevrenize
Milyonlarca insan var
Boş hayallerin peşinde
Kaldırıp kafanızı
Bakın aynada kendinize
O milyonlardan birisiniz
Ayakları yere sağlam basan
Hayallerinizle
Yalanlardan uzak
Ne bir harfin eksik
Ne de fazla olduğu
Bir hayat dilerim hepinize
2025 ve devamında
Sağlıcakla kalın.