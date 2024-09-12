Bittiiiiii.

Bitti bitti.

Bittiiiiii.

Bitti bitti.

Gazetecilik bitti.

Gazeteler satılmıyor.

Gazeteler okunmuyor.

Çok uzun bir süredir

Bu tür söylemler dillendiriliyor.

Bizim cenahta.

Yani basın camiasında.

Dillendirenlerse…

Siz onları bilirsiniz.

Ben de sormak istiyorum

Cemiyet şahıslarına

Gazetecilik bittiyse

Gazeteler okunmuyor

Gazeteler satılmıyor

Söylemleri dillendiriliyorsa

Öznesi gazeteciler

Nesnesi de gazeteler olan

İzmir Gazeteciler Cemiyeti,

Kendi varlığını da böylece

Tartışmaya açmıyor mu?

Yok hükmünde saymıyor mu varlığını?

Eğer gazetecilik bittiyse

Gazeteler satılmıyorsa

Gazeteler okunmuyorsa

Ve bunu siz dillendiriyorsanız

Cemiyet yönetiminin muteber üyeleri

Kapatın gitsin cemiyeti.

Siz de kurtulun

İzmirli gazeteciler de sizden kurtulsun.

Benden söylemesi.