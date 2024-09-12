Bittiiiiii.
Bitti bitti.
Bittiiiiii.
Bitti bitti.
Gazetecilik bitti.
Gazeteler satılmıyor.
Gazeteler okunmuyor.
Çok uzun bir süredir
Bu tür söylemler dillendiriliyor.
Bizim cenahta.
Yani basın camiasında.
Dillendirenlerse…
Siz onları bilirsiniz.
Ben de sormak istiyorum
Cemiyet şahıslarına
Gazetecilik bittiyse
Gazeteler okunmuyor
Gazeteler satılmıyor
Söylemleri dillendiriliyorsa
Öznesi gazeteciler
Nesnesi de gazeteler olan
İzmir Gazeteciler Cemiyeti,
Kendi varlığını da böylece
Tartışmaya açmıyor mu?
Yok hükmünde saymıyor mu varlığını?
Eğer gazetecilik bittiyse
Gazeteler satılmıyorsa
Gazeteler okunmuyorsa
Ve bunu siz dillendiriyorsanız
Cemiyet yönetiminin muteber üyeleri
Kapatın gitsin cemiyeti.
Siz de kurtulun
İzmirli gazeteciler de sizden kurtulsun.
Benden söylemesi.