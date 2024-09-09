TOBB.

TÜSİAD.

MÜSİAD.

İTO.

İSO.

ATO.

ASO.

İZTO.

EBSO.

Ve diğerleri…

İş dünyasının muteber kurumları.

Neden suskunsunuz?

Güçlüsünüz...

Etkilisiniz...

Etkilisiniz…

Toplumu, siyasi erkleri yönlendirme gücünüz var.

Neden suskunsunuz?

Sekiz yaşında bir kız çocuğu

3 hafta sonra ölü bulunuyor.

Herkes suskun,

Siz suskun.

Gençler ölüyor.

Toplum çürüyor.

Narin ne ilk ne de son.

Binlercesi yaşandı,

Yaşanıyor.

Suskun kaldıkça yaşanacak.

Hani etkiniz?

Nerede tepkiniz?

Toplum çürüyor.

Ve siz sanmayın

Suskun kaldıkça

Çürümeden kaçacaksınız.

Toplum sustukça,

Bana dokunmayan yılan dedikçe,

Çürüme saracak herkesi

Hatırlatmak isterim

Sepetteki çürük domatesi.