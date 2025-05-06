6 Mayıs 2025 Pazartesi günü için tarot kartları burçlara özel mesajlar veriyor. Aşk, kariyer ve sağlık alanlarında hangi burçları neler bekliyor? Astrolojik tablo ve önerilerle birlikte günlük tarot yorumları haberimizde.

6 Mayıs 2025 tarot falına göre burç yorumları

6 Mayıs 2025 tarihinde tarot kartlarının enerjisi, burçlar için yeni kapılar aralıyor. Bugün özellikle duygusal kararlar, finansal adımlar ve ilişkiler konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. İşte tarot kartlarının rehberliğinde günlük burç yorumları:

Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Kart: The Chariot Yorum: Bugün kontrolü elden bırakmamalı ve hedeflerine odaklanmalısın. İnisiyatif alma zamanı.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Kart: Nine of Pentacles Yorum: Maddi kazançlar ön planda. Sahip olduklarının kıymetini bil, yeni bir yatırım planı gündeme gelebilir.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

Kart: The Lovers Yorum: İkili ilişkilerde karar verme zamanı. Duygularınla mantığın arasında denge kurmalısın.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Kart: Five of Cups Yorum: Geçmişe takılmak bugünü kaçırmana neden olabilir. Yeni başlangıçlara açık ol.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Kart: Strength Yorum: İç gücünle zor bir durumun üstesinden gelebilirsin. Kararlarında sabırlı ol.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Kart: Eight of Pentacles Yorum: Çalışmalarının karşılığını almaya başlıyorsun. Detaylara dikkat ederek ilerle.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Kart: Justice Yorum: Bugün adalet ve denge teması öne çıkıyor. Hukuki ya da etik konulara dikkat et.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Kart: The Moon Yorum: Belirsizlikler gün yüzüne çıkabilir. Sezgilerine güven ama acele karar verme.

Yay burcu burç yorumları (22 Kasım - 21 Aralık)

Kart: Page of Wands Yorum: Yeni bir fikir ya da teklif gündeme gelebilir. Enerjini yaratıcı işlere yönelt.

Oğlak burcu burç yorumları (22 Aralık - 19 Ocak)

Kart: Ten of Swords Yorum: Zor bir döngünün sonu geldi. Yeniden başlamak için gerekli içsel güce sahipsin.

Kova burcu burç yorumları (20 Ocak - 18 Şubat)

Kart: The Star Yorum: Umut dolu gelişmeler kapıda. İleriye dönük planlarını netleştir.

Balık burcu burç yorumları (19 Şubat - 20 Mart)

Kart: Two of Cups Yorum: Aşk hayatında olumlu gelişmeler olabilir. Romantik bağlar güçleniyor.

Günün tarot tavsiyeleri:

Bugün çıkan kartların çoğu karar alma , yeni başlangıçlar ve içsel denge temalarını vurguluyor.

, ve temalarını vurguluyor. Belirsizliklere rağmen sezgilerinize güvenin.

Maddi konularda risk almadan önce düşünmek faydalı olacaktır.

Aşk hayatında iletişim ön planda tutulmalı.

Bugün ruhsal dengeyi sağlamak için kısa yürüyüşler veya meditasyon önerilir.

Astrolojik güncel tablo - 6 Mayıs 2025

Gökyüzü Olayı Etkilediği Burçlar Etki Alanı Ay - Boğa Burcunda Boğa, Oğlak, Başak Maddi konular, sabır Venüs - İkizler'de İkizler, Terazi, Kova İlişkilerde iletişim Mars - Yengeç'te Yengeç, Akrep, Balık Ailevi duygular, içe dönüş Merkür Retro'su Sonu Tüm Burçlar İletişimde rahatlama Jüpiter - Koç'ta Koç, Aslan, Yay Girişimcilik, cesaret