Forbes, 4 yıl sonra güncellediği En Zengin 100 Türk listesinde 45 yaş altı genç milyarderlerin sayısındaki artışla dikkat çekti. Zirve yine değişmedi.

Forbes en zengin 100 Türk listesini açıkladı | Genç milyarderler dikkat çekti!

Forbes Türkiye, dört yıllık aranın ardından En Zengin 100 Türk listesini yeniden yayımladı. Listenin toplam serveti 128,5 milyar dolara ulaştı. Murat Ülker, 5,5 milyar dolarlık mal varlığı ile zirvedeki yerini korurken, listenin en dikkat çeken yönü 45 yaş altı milyarder sayısındaki artış oldu.

İlk beşte kimler var?

Listenin ilk sırasında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker yer aldı. Onu, BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin 4,8 milyar dolarla izledi. Kazancı Holding'in sahibi Cemil Kazancı 4,3 milyar dolarlık servetiyle üçüncü sıraya yerleşti. Eren Özmen 4 milyar dolar, Fatih Özmen ise 3,8 milyar dolarlık mal varlığıyla ilk beşi tamamladı.

Türkiye'de genç milyarder sayısı arttı

Listede 45 yaş altı yedi isim yer aldı. Koç ailesinden İpek Kıraç (40), Aylin Elif Koç (24) ve Esra Çiğdem Koç (28), Yıldız Holding'den Ahmet Özokur (44) ve Esas Holding'den Kazım Köseoğlu (42) listeye giren genç varisler arasında yer aldı.

Kendi servetini yaratan genç isimler

Listede kendi servetini oluşturan 45 yaş altı iki isim öne çıktı: Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Bayraktar (45) ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur (42). Bayraktar, listenin 24. sırasında yer aldı. Onu, Baykar'ın diğer ortağı Haluk Bayraktar (46) takip etti.

Aile servetinden kişisel girişime

Listeye giren 108 kişiden 59'unun kendi servetini yarattığı tespit edildi. Geri kalan çoğunluk ise aile şirketlerinden gelen varlıklarla listeye girdi. Forbes Türkiye'ye göre önümüzdeki yıllarda girişimcilik temelli servet oluşturan genç milyarderlerin sayısının artması bekleniyor.