İzmir’in kurtuluşunun 102. yılı…

9 Eylül, yalnızca İzmir için değil, tüm Türkiye için bağımsızlık ruhunun yeniden doğduğu tarihtir. Ancak bu yıl törenlerde şehitlerimiz olduğu için buruk bir coşku vardı, meydanlarda binlerce İzmirli bir araya geldi. Fakat dikkat çeken bir eksiklik gözlerden kaçmadı: CHP İzmir milletvekilleri törenlerde yoktu.

Seçim döneminde her fırsatta “İzmir bizim kalemiz” diyen, oy istemek için her sokağa giren, kürsülerden büyük vaatler sıralayan CHP İzmir milletvekilleri 9 Eylül sabahı İzmir meydanlarında yoktular.

Bu yokluk, doğal olarak tartışma konusu oldu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi’nin kalesi olarak bilinen İzmir’de, hele ki 9 Eylül gibi simgesel bir günde, CHP’li vekillerin olmaması kafalarda büyük bir soru işareti yarattı.

Peki neden?

Kimine göre Ankara’daki parti içi yoğunluk, kimine göre yerel örgütlerle yaşanan iletişim kopukluğu. Bazı yorumlara göre ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ile genel merkez arasındaki soğuk rüzgârlar, törenlere de yansımış durumda.

Ama gerekçe ne olursa olsun, milletvekillerinin eksikliği sıradan bir protokol detayı değil. Çünkü milletvekilliği sadece Ankara’da mecliste oturmak ya da sadece soru önergesi vermekle sınırlı bir görev değil; halkın yanında olmak, kentin hafızasına ve değerlerine sahip çıkmaktır.

İzmirli, 9 Eylül’de meydanlarda olmayı görev sayarken, şehrin seçilmiş temsilcilerinin aynı sorumluluğu hissetmemesi, doğal olarak hayal kırıklığı yaratıyor. Üstelik İzmir’de siyaset yapan bir partinin, bu törenleri es geçmesi, siyaseten de ciddi bir boşluk bırakıyor.

Belki de CHP İzmir örgütü, bu yokluğu telafi edecek güçlü bir açıklama yapmalı. Çünkü siyaset, sadece meclis kürsüsünde değil, halkın kalbinde kazanılır.

9 Eylül, siyasetin değil, İzmir’in günüdür. O gün orada olmak, yalnızca siyasi bir tercih değil, tarihsel bir sorumluluktur.

CHP’nin İzmir milletvekilleri, bugün bu sorunun cevabını vermek zorunda:

Siz, 9 Eylül’de neredeydiniz?





