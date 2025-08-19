İzmir Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Sayılkan, Eylülayında gerçekleşecek seçimde bir daha aday olmayacağının sinyallerini vermişti.

Sayılkan'ın, 24 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevine devam etmeme düşüncesi sonrası 4 aday liste çalışması yapmaya başladı. Sayılkan’ın 24 Eylül ‘de yapılacak seçimlerde hangi adayı destekleyeceği ise merak konusu oldu.Sayılkan her ne kadar aday olmayacağını ifade etse de gelen “Aday ol”baskılarına ne kadar dayanır bilinmez ama Sayılkan’ın son kararını 9 Eylül tarihinde vereceği konuşuluyor.

İzmir Eczacı Odası’nda Süreklilik mi, Değişim mi?

Yaşadığımız dönemde eczacılar sağlık sisteminin yükünü taşıyan ve vatandaşlarımızın en kolay ulaşabildiği kişilerdir. Ancak her geçen gün artan ekonomik sıkıntılar,ilaç yoklukları, SGK baskısı ile birlikte bürokratik ve sosyal sorunlarla da boğuşmaktadırlar. Genç eczacıların işsizlik ve gelecek kaygısı da işin cabası, işte bu noktada, meslek örgütü olan Eczacı Odaları sadece temsil makamı değil, aynı zamanda eczacılık mesleğinin onurunu, saygınlığını ve geleceğini şekillendiren kurumlar olarak dikkat çekmektedir.

İzmir Eczacı Odası, yıllardır Tuncay Sayılkan’ın liderliğinde yol aldı. Başarılı çalışmalara da imza attı. Ancak 24 yıl dile kolay, az bir sure değil mental yorgunluk mutlaka vardır. Sayılkan’ın vereceği karar ne olursa olsun kendisinin birleştirici gücü ve ağabeyliği her zaman etkili olacaktır.

Sayılkan’ın “yokum” mesajı, aslında bu seçimleri tarihi bir dönüm noktası haline getirdi. Artık yeni yüzler, yeni vizyonlar sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Bakalım seçimde kimler aday..

• Tamer Yeşildere, İzmir Birlikte Güçlü grubu adayı ,halen oda genel sekreteri olarak görev yapıyor, mevcut yönetimin deneyimli ismi. Süreklilik ve istikrar isteyenler için güvenli bir liman. Ancak yıllardır aynı anlayışla süren bir yönetimin, bugün yaşanan sorunlara yeni çözümler sunup sunamayacağı ise merak konusu.



• Hakan Şimşek, yönetimden koparak yeni bir ses olma iddiasında. Ancak eczacıların beklentisi sadece “farklı isimler” değil, net vizyon ve somut çözümler.



• Savaş Kılıççıoğlu, İzmir Eczacıları Platformu’nun adayı. “Katılımcı ve şeffaf yönetim” vurgusuyla sahneye çıkıyor. Özellikle genç eczacılar için umut verici.



• Murat Çiftçi, İzmir Eczacı Hareketi’nin adayı ve belki de bu seçimin en çok dikkat çeken ismi. Akademik geçmişi, mesleğe bakışıyla farklı bir çizgide. Onun vizyonu, sadece koltuğu devralmak değil, mesleğin yeniden saygınlık kazanması için bilimsel ve etik temelli bir dönüşüm başlatmak. Sosyal medyada paylaştığı, 'Biz etik değerlere sıkı sıkıya bağlı eczacılardan oluşan bir ekibiz' sözü, aslında onun yol haritasının özeti niteliğinde.

Eylül ayında yapılacak seçim mevcut sistemin devamı mı olacak? Yoksa meslek için yeni bir soluk mu?

Bu seçim, İzmir’den başlayarak tüm Türkiye’de eczacılık mesleğinin geleceğine mesaj verecek. Belki de yıllar sonra dönüp baktığımızda, bu sandık sadece bir başkanı değil; bir vizyonu seçmiş olacak.