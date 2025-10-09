İzmir’in kalbi Kemeraltı…

Tarihi, kültürü, esnafı, kokusu, sesleriyle şehrin ruhunu yaşatan yer. Dünyanın en eski açıkhava çarşılarından biri …Ama ne yazık ki, bu tarihi çarşıya gitmek artık bir “macera” haline geldi. Çünkü arabayla Kemeraltı’na girmek, neredeyse cesaret işi oldu!

Bir otopark bulmak, define aramaktan zor. Çarşının çevresinde yer bulmak bir yana, mevcut otoparklar ya dolu, ya pahalı, ya da girişi çıkışı labirent gibi. Üstelik sabahın köründe bile “yer yok” tabelalarıyla karşılaşıyoruz. Yani arabayla gelen vatandaş, alışveriş yapacağına sinir krizi geçiriyor.

Kemeraltı esnafı da isyan ediyor.

“Gelen müşteri arabasını nereye bırakacağını bilemiyor, biz de siftah yapmadan kepenk kapatıyoruz,” diyorlar. Haklılar da. İnsan arabayı bırakacak yer bulamayınca, çarşıya girmekten vazgeçiyor. Bir zamanlar İzmir’in alışverişin nabzının attığı Kemeraltı, bugün otopark çilesine yeniliyor.

Sorun yeni değil, yıllardır konuşuluyor. Ama çözüm? O hep yarınlara kalıyor.

“Yeraltı otoparkı yapılacak”, “akıllı park sistemi gelecek”, “ulaşım master planı hazırlanıyor” gibi açıklamalar yıllardır havada uçuşuyor. Fakat sahada değişen bir şey yok.

Vatandaş yine sokak sokak dolaşıyor, esnaf yine dert yanıyor.

Bir başka garabet de şu:

Kemeraltı’na yakın bölgelerdeki bazı otoparklar özel işletmelere ait fiyatlar uçmuş. Yarım saat kalsan bile günlük ücret kesiliyor. Bu mudur kente hizmet? Bu mudur turizmi geliştirme vizyonu?

İzmir’in kalbi, her gün araç kaosuna, park kavgasına teslim ediliyor.

Bu şehir planlaması değil, bu resmen “plansızlığın planı.”

Kemeraltı’nı yaşatmak istiyorsak önce ulaşımı kolaylaştırmalıyız. Otopark meselesi çözülmeden bu bölgeye ne turist gelir, ne esnafın yüzü güler.

Durum böyle olunca insanlar neden AVM ‘ye gidiyor diye dert yanıyoruz. Halbuki Kemeraltı’nda her sektörden ürün var hem de daha ucuz ,AVM’lere otopark sıkıntısı olmadığı için gidiyor insanlar AVM’de alışveriş yapıp alışveriş arabasıyla aldığı ürünleri otoparka kadar götürüp bagajına koyabiliyor.

Belediyelere çağrımdır:

Kemeraltı’nı sadece restorasyon tabelalarıyla değil, akılcı ulaşım çözümleriyle yaşatın.Yoksa bu gidişle, tarih dolu çarşıya sadece yayalar değil, bir süre sonra “hatıralar” da zor girecek…