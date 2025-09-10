İzmir, 9 Eylül’de tarihine sahip çıkarken dikkatler, yürüyüşün ön saflarına çevrilmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yanında kimler vardı biliyor musunuz? Solunda AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, sağında ise AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan.

Kutluyorum onları. Peki CHP’li vekiller nerede?

Bu tabloya bakınca ister istemez soruyorsunuz: “Parti içi karışıklık” bahanesi kime inandırıcı geliyor?

Bu bir mazeret mi yoksa bir kaçış mı?

Kemal Kılıçdaroğlu geliyor, “aman görünmeyelim” korkusu mu? Özgür Özel’e yakın olana uzak durma hesabı mı? Kısacası, CHP İzmir’de bir gölge savaşı mı yaşıyor?

Siyasetin temposu olağanüstü hızlandı.

Kim nereye savrulacak, kim kiminle yol yürüyecek, kimse kestiremiyor.

Daha dün, “Topuklu Efe” namıyla anılan Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçişine şaşıranlar, yakında İzmir’de çok daha fazlasını konuşacak.

Hatırlayın… Yerel seçimlerde aday listeleri açıklandığında İzmir’in sokaklarında şu soru yankılanmıştı:

“Kim bunlar? Kaç İzmirli tanıyor bu isimleri?”

Seçim bitti, CHP yine kazandı. Ama kazananın kim olduğunu CHP bile fark edemedi: İzmirli kendi iradesini, kendi tercihini dayattı. Şimdi o farkındalık eksikliği CHP’nin başını fena halde ağrıtacak.

Ankara kulisleri sıcak.

Konuşulanlara göre, İzmir’deki bazı ilçelerde “geçiş izni” çoktan verilmiş durumda. Kemalpaşa, Çiğli, Bayraklı, Menderes ve Ödemiş… Bu ilçeler için geri sayım başlamış bile.

Üstelik kulisler burada da bitmiyor. “Biraz bekleyin” denilen üç ilçe daha var: Buca, Konak ve Foça.

Ankara’da konuşulanlara göre;

Kemalpaşa, “geçişe çok yakın.

Çiğli’de parti içinde küskün olan bir isimle temaslar kurulmuş.

Bayraklı’da belediye meclisinden bir grubun AK Parti’yle teması sır değil.

Menderes ve Ödemiş’te ise iş artık “gün sayma” aşamasında.

“Yok artık, bu kadar da olmaz!” diyebilirsiniz.

Ama siyaset böyle bir şey.

Unutmayın, ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

Ben söylemiş olayım, siz de bir kenara not edin.