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Meydanda bulunan Union Station'ın batı bölgesinde silah seslerinin işitildiğini aktaran polis, kutlamaya katılan en az 10 kişinin silahla vurularak yaralandığını kaydetti.

Kansas City polisi, Super Bowl kutlaması için şehir meydanında toplanan binlerce kişinin dağıldığı sırada çok sayıda silah sesinin duyulduğunu belirtti.