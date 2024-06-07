ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarını satın almak için teklif ve kabul mektubunu imzaladığı belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye'nin F-16 Blok 70 savaş uçakları ve modernizasyon kitlerini alması için gerekli onayın verildiği vurgulandı.

Türkiye'nin F-16 Satışı Onaylandı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye'nin F-16 satışı için gerekli olan kabul mektubunu imzalaması, uzun süredir devam eden müzakerelerin bir sonucu olarak gerçekleşti. Bu anlaşma kapsamında Türkiye'nin, ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ve 79 adet F-16 modernizasyon kiti alması bekleniyor.

Biden Yönetimi'nin Destek Mesajı

ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi, Ocak ayında Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etme talebine destek verdiğini açıklamıştı. Biden, Kongre'ye Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışını onaylaması için çağrıda bulunmuştu. Bu açıklama, ABD-Türkiye ilişkilerindeki önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Değerlendirme ve Beklentiler

Türkiye'nin F-16 satışı için ABD'den gelen onay, savunma alanındaki işbirliğinin güçlenmesine ve Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyonuna önemli katkı sağlayacak. Bu anlaşma, Türkiye'nin savunma kabiliyetini artırmaya yönelik stratejik adımlarından biri olarak nitelendiriliyor. Hem Türkiye'nin hem de ABD'nin savunma ve güvenlik alanındaki ortak çıkarlarını güçlendirecek bu anlaşmanın detayları yakından takip edilecek.