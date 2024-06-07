Dolar, yeni güne yükselişle başladı ve haftanın en yüksek seviyesi olan 32.63 TL'yi gördü. Euro ise 35 TL bandında dalgalanmaya devam ediyor. Piyasalar, döviz kurlarındaki bu hareketliliği yakından izliyor.

Peki, 7 Haziran cuma güncel döviz kurları neler?

Dolar: 32,2960 TL (alış) - 32,2980 TL (satış)

32,2960 TL (alış) - 32,2980 TL (satış) Euro: 35,1750 TL (alış) - 35,1770 TL (satış)

Dün ne kadardı?

Dolar: 32,2250 TL (satış)

32,2250 TL (satış) Euro: 35,2000 TL (satış)

Altın ve dövizdeki değişimler vatandaşları yakından ilgilendiriyor!

İç ve dış piyasalardaki gelişmeler, altın ve döviz fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar, döviz kurlarındaki bu dalgalanmayı endişeyle takip ediyor.

Dolar ve Euro'nun bundan sonraki seyri ne olacak?

Piyasalar, döviz kurlarındaki bu yükselişin ne kadar süreceğini ve hangi seviyelere ulaşacağını merakla bekliyor. Uzmanlar, gelişmeleri yakından takip ediyor ve yeni analizler yapıyor.