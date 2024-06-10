Adalet Birlik Partisi (AB PARTİ) Genel Başkanı İrfan Uzun, Van İl Başkanlığına Soner Sarıcı'nın getirildiğini duyurdu. Uzun, yeni atamanın partiye, ülkeye ve Van iline hayırlı olmasını temenni etti.VAN (İGFA) - Adalet Birlik Partisi, Türkiye'nin dört bir yanında güçlü ve liyakatlı kadrolarıyla ülkenin yönetimine talip olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Van İl Başkanlığı görevine atanan Soner Sarıcı ile birlikte Adalet Birlik Partisi, Van’da ve tüm Türkiye’de adaletin, tarımın, hayvancılığın ve emekçilerin haklarının korunması için mücadeleye devam edecektir.

Genel Başkan İrfan Uzun, yaptığı açıklamada, "Adalet Birlik Partisi olarak ülkemizin önemli sorunlarına çözüm bulmak için yola çıktık. Türkiye’nin her bölgesinde, 7 bölgede 81 ilde liyakatlı il başkanlarımızla bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Tarım bitmiş, hayvancılık bitmiş, ülkenin adalet sistemi çökmüş durumda. Biz bunlarla birlikte emekli ve işçilerimizin haklarını koruyacak bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz," dedi.

Uzun, "Soner Sarıcı'nın Van İl Başkanlığına atanmasıyla, Van ilimizde de güçlü bir yönetim oluşturuyoruz. Partimize, ülkemize ve Van ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Adalet Birlik Partisi olarak, bu ülkenin her bir vatandaşının hakkını korumak ve adaletin sağlanması için var gücümüzle çalışacağız," ifadelerini kullandı.

İrfan Uzun, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmek için Adalet Birlik Partisi’nin kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Adalet Birlik Partisi olarak, halkımızın güvenini kazanacak ve onları layıkıyla temsil edecek kadrolarla iktidara yürüyoruz. Emekçilerimizin, çiftçilerimizin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın ve emeklilerimizin haklarını savunmak için birlik içinde çalışacağız," dedi.