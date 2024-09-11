Ağız kokusu, sosyal yaşantıyı olumsuz etkileyen yaygın bir sorundur. İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Öztürkmen, ağız kokusunun sadece ağız ve diş problemleri ile sınırlı olmadığını, birçok sağlık sorunundan kaynaklanabileceğini belirtti. İşte ağız kokusunun arkasında yatan sağlık sorunları ve çözüm önerileri.

Ağız kokusu ve sağlık sorunları

Boğaz ve bademcik iltihapları: Bademcik iltihapları ve boğaz enfeksiyonları, ağız kokusunun yaygın nedenlerindendir. Mikroorganizmalar ve enfeksiyonlar, ağızda kötü kokuya yol açar ve solunum yollarını daraltarak bu sorunu daha da artırır.

Uyku apnesi: Uyku apnesi, uyku sırasında horlama ve apneye neden olarak ağız kuruluğuna yol açabilir. Bu durum, sabahları ağız kokusu şeklinde kendini gösterebilir.

Sinüzit ve burun hastalıkları: Sinüzit gibi burun ve sinüs enfeksiyonları, ağız kokusuna neden olabilir. Burun boşluğu ile ağız arasındaki bağlantı, sinüzit sonucu oluşan kötü kokuların ağızdan hissedilmesine yol açar.

Mide ve bağırsak hastalıkları: Hazımsızlık, karın şişkinliği gibi mide ve bağırsak sorunları, mide içeriğinin ağıza geri gelmesi ve gece boyunca biriken gazların sabahları ağız kokusuna neden olmasıyla sonuçlanabilir.

Gastroözofageal Reflü: Reflü hastalığında mide içeriği ve besin artıklarının yemek borusuna geri kaçması, ağız kokusuna yol açabilir.

Şeker hastalığı: Kontrolsüz kan şekeri, ağız içindeki damarlar ve dokularda şeker birikmesine neden olabilir. Bu biriken şeker, mikroorganizmalar tarafından kullanılarak kötü kokuya yol açar.

Vitamin eksiklikleri: A vitamini gibi bazı vitaminlerin eksikliği, ağızdaki dokuların yapısını bozarak mikroorganizmalar için uygun bir ortam sağlar ve ağız kokusu oluşumuna neden olabilir.

Solunum sistemi hastalıkları ve böbrek hastalıkları: Bronşektazi, akciğer enfeksiyonları ve böbrek hastalıkları, ağızda kötü koku oluşumuna katkıda bulunabilir.

İlaçlar ve Psikolojik Faktörler: Bazı ilaçların yan etkileri ve kişinin psikolojik olarak ağız kokusunu algılaması da önemli faktörlerdendir.

Ağız kokusuyla mücadele yöntemleri

Doğru ağız bakımı: Dr. Öztürkmen, ağız kokusunun giderilmesi için doğru ağız bakım ürünlerinin kullanılmasının önemini vurguluyor. Düzenli diş fırçalama, diş ipi kullanımı ve dil temizliği ağız kokusunu hafifletebilir.

Beslenme ve yaşam tarzı: Kahve, alkollü içecekler, sarımsak ve soğan gibi ağız kokusuna neden olan yiyeceklerden kaçınılmalı. Ayrıca maydanoz, nane gibi doğal nefes tazeleyiciler kullanılabilir ve bol su içilmelidir.

Düzenli kontroller: Düzenli diş hekimi kontrolleri ve diş taşı temizliği yaptırmak, diş çürükleri ve diş eti hastalıkları gibi ağız kokusuna neden olabilecek sorunları önleyebilir.

Tütün ürünlerinden kaçınma: Sigara ve tütün ürünleri ağız kokusunu artırabileceğinden, bunlardan uzak durmak faydalıdır.

Ağız kokusu, genellikle ağız ve diş sorunlarıyla ilişkilendirilse de, birçok sistemik hastalığın belirtisi olabilir. Sağlık sorunlarını erken teşhis etmek ve uygun tedavi yöntemlerini uygulamak, bu sorunun yönetilmesinde önemli bir adımdır.