Aliağa'ya yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Herodot'un 'Aiolis bölgesi' olarak bahsettiği Batı Anadolu'daki 12 Aiol kentinden biri olan Aigai anti kentinde, 2004 yılında kazı çalışmaları başladı. Manisa idari sınırları içinde olmasına rağmen coğrafi yakınlık ve ulaşımıyla Aliağa coğrafyasının bir parçası olan Aigai Antik Kenti'ndeki bilimsel çalışmalara Aliağa Belediyesi 2020 yılından bu yana destek veriyor. Aliağa Belediyesi, Aliağa- Manisa sınırındaki Yunt Dağı eteklerindeki Köseler Köyü'nde yer alan ve her yıl ortalama 15 bin tarih ve arkeoloji meraklısının ziyaret ettiği tarihi M.Ö. 8'inci yüzyıla kadar uzanan Aigai Antik Kenti'ne sponsorluk desteğini bu yıl da devam ettirecek. Arazinin durumuna göre inşa edilmiş surları içinde üç katlı agora ve bu yapıyı taşıyan duvarlar, meclis binası, teras duvarlı stadyum, tiyatro ve Demeter Tapınağı gibi kalıntılar bulunan Aiagi antik kentindeki devam eden kazılara desteğin sürdürülmesi için Aliağa Belediyesi, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Aigai Kazı Başkanlığı arasında protokol imzalandı. Aliağa Belediye Başkanlık makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve Aigai Arkeolojik Kazı Başkanı, Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Sezgin katıldı.



'AİGAİ, TARİH BOYUNCA ALİAĞA VE ÇEVRESİYLE ETKİLEŞİM İÇİNDE OLAN BİR ANTİK KENT'

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aigai'nin, Aliağa'yı içine alan bölgenin çok önemli bir tarihi ve arkeolojik merkezi olduğunu belirtip, "Aigai, Aliağa ile aynı coğrafyada, tarihi ve kültürel bağları olan, tarih boyunca Aliağa ve çevresiyle etkileşim içinde olan bir antik kent. 2020 yılından itibaren Aigai kazılarını destekliyoruz. Tarih ve doğa turizmini canlandırmak, köylerimizin, mahallelerimizin ekonomisini güçlendirmek ve ülkemize tanıtım ve ekonomik anlamda katkıda bulunmak istiyoruz. Protokolümüzü 2024 yılında da uzatarak arkeolojik kazılara destek vermeye devam ediyoruz. Bu ortak hizmet protokolünün Aliağa'mıza ve ülkemize değer katmasını diliyorum" dedi.

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak da protokol imza törenindeki konuşmasında Aigai antik kentinde devam eden arkeolojik kazıların ve sponsorluk desteklerinin önemine dikkat çekip, Aliağa Belediyesi'nin Aigai'ye olan ilgisi ve devam eden desteği için teşekkür etti.

'AİGAİ ANTİK KENTİNİN BÖLGEMİZİN TURİZMİNE VE TÜRKİYE'NİN TANITIMINA KATKISI OLACAK'



Aigai Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin de Aliağa Belediyesi'nin sponsorluk desteğinin sadece maddi değil, aynı zamanda yanlarında olunduğunu hissettirdiği için çok güçlü bir manevi destek olduğuna dikkat çekip, "Bu parayla ölçülecek bir şey değil. Günümüzdeki idari sınırlar farklı olabilir ama Aigai, Aiolis'in bir parçası. Aiolis'in başkenti de Aliağa zaten. Aigai antik kentinin bölgemizin turizmine ve ülkemizin tanıtımına önemli katkıları olacak. Aliağa Belediyesi'nin kültürel mirasa, bilimsel çalışmalara büyük bir heyecanla destek vermesi bizler için çok kıymetli" diye konuştu.



Konuşmaların ardından protokole imzalar atıldı.