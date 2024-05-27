İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan yıkım kararı, İzmir esnafının tepkisi ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın girişimleri sonucunda geri alındı.

Esnafın tepkisi ve güçlendirme önerisi

Çankaya Katlı Otopark'ta bulunan esnaflar, binanın yıkım kararına tepki göstererek güçlendirme yapılmasını talep etmişti. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da bilirkişi raporlarına dayanarak güçlendirmenin mümkün olduğunu ve yıkımın yersiz olduğunu savunmuştu.

Çankırı'dan müjde

Bölünmez Çankırı, yaptığı yazılı açıklamada bilirkişi raporlarına göre güçlendirme çalışmalarının destekçisi olduklarını ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çözüm bulunacağını belirtti. Çankırı, "Bina yıkılıp yeniden yapım maliyetinin sadece yüzde 30'una karşılık gelecek bir bedelle de bu güçlendirme mümkündür. Esnafımızı yok saymaya çalışan bu zihniyetin karşısında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim" dedi.

Yıkım yerine güçlendirme

Çankaya Katlı Otopark'ın yıkım kararı iptal edildi ve binanın güçlendirilmesi kararı alındı. Güçlendirme çalışmaları esnasında otoparkın kullanımına devam edilebilecek.

Esnafın rahatlaması

Yıkım kararının iptal edilmesi ve güçlendirme kararı alınması, Çankaya Katlı Otopark'ta bulunan esnaflar arasında büyük bir rahatlama yarattı. Esnaflar, güçlendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra bina ve otoparkın yeniden hizmete açılmasını bekliyor.