Buca Belediye Meclisi AK Parti Üyesi Ercan Geçgel, mecliste yaptığı okul temizliği ile ilgili konuşmasının eksik aktarıldığını söyledi. Geçgel, "Belediye Başkanı'nın okul temizliklerini siyasi şova çevirdiğini belirterek, 'İlçe seçimlerinde ve kurultay süreçlerinde birçok kişiyi işe aldınız. Bu kişileri belediyeye sığdıramıyorsunuz. Okul temizliğini şova dökmeden, sürekli ve Milli Eğitim ile koordineli bir şekilde yaparsanız daha samimi olur' ifadelerini kullandım" dedi. Geçgel, açıklamalarının yanlış yansıtılmasından dolayı üzüntü duyduğunu dile getirdi.

"İroni de içeren ifadelerimin basında yanıltıcı bir şekilde yansıtılması üzücü"

Buca Belediye Meclisi AK Parti Meclis Üyesi Ercan Geçgel, yaptığı yazılı açıklamada şunları dile getirdi, ‘’Bugün basında çarpıtılan bazı haberlere ilişkin bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Buca Belediyesi Ekim ayı olağan ilk meclis toplantısında dilek ve temenniler bölümünde Buca’nın sorunlarına ilişkin söz aldım. Son günlerde Belediye Başkanının siyasi şov malzemesi yaptığı okul temizlikleriyle ilgili olarak; ‘İlçe seçimlerinde 200 kişi işe aldınız, kurultay sürecinde ve il seçimlerinde de eş dost eleman alımı yaptınız. Bu kişileri artık belediyeye sığdıramıyorsunuz. Mobbing uygulayarak bunları işten çıkarmaya çalışıyorsunuz, çalışanlar ve aileleri huzursuz. Bu noktada okul temizliği işini şova dökmeden, sürekli ve ilçe milli eğitimle koordineli bir şekilde yaparsanız daha samimi olur’, şeklinde ifade etmeye çalıştım. Ancak ironi de içeren bu ifadelerimin bugün basında eksik ve yanıltıcı bir şekilde yansıtılmasından üzüntü duydum.''