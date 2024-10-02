Franklin Roosevelt'in hayata geçirdiği Works Progress Administration (WPA), ABD'deki ekonomik durgunluğa yanıt olarak sunulan en büyük projelerden biriydi. WPA, 1935'ten 1943'e kadar 11 milyar dolardan fazla harcama yaparak 8 milyondan fazla kişiyi istihdam etti. Ancak bu proje, tartışmalara da yol açtı ve "battı balık yan gider" felsefesinin en iyi örneklerinden biri haline geldi.

Boondoggle, çoğunlukla politik motivasyonlarla sürdürülen, hem zaman hem de para kaybı olarak değerlendirilen projelere verilen isimdir. Projelerin iptal edilmemesi ve devam ettirilmesi, genellikle batık maliyet yanılgısı nedeniyle tercih edilir. F-35, Concorde ve Sidney Opera Binası gibi projeler boondoggle örnekleri arasında yer alır. Bu projeler, ekonomik rant sağlama ve zenginlik transferi için de kullanılır.

WPA'nın hedefleri ve başarıları

WPA, çok sayıda projeyi destekleyerek milyonlarca insanın hayatına dokundu. 250.000'den fazla farklı projeyi tamamladı ve 30 milyon insana yardım sağladı. İnşaat ve kamu hizmeti alanında yapılan projeler arasında yollar, köprüler, okullar ve kültürel etkinlikler yer aldı. Ayrıca, okuma yazma seferberliği gibi sosyal programlar da yürütüldü.

Eleştiriler ve tartışmalar

WPA, verimsizlik ve siyasetten dolayı sıkça eleştirildi. Hükümet denetimindeki projelerin çoğu "boondoggle" olarak adlandırıldı. Eleştirmenler, özel sektörün daha verimli olabileceğini savundu. Ancak destekçileri, projelerin ekonomik krizi aşma konusunda büyük katkı sağladığını savunarak bu eleştirilere karşı çıktı.

Gelecekteki projeler ve Boondoggle endişeleri

Tarihten ders alarak, ABD ve diğer ülkelerde büyük ve iddialı projelerin her zaman gündemde olması bekleniyor. Ancak bu projelerin, iyi planlanmadığı takdirde boondoggle haline gelme riski bulunuyor. Ekonomik canlandırma amacıyla gerçekleştirilen bu projeler, gelecekte de tartışmalara neden olabilir.

WPA, Amerika'nın ekonomik tarihindeki en büyük projelerden biri olmanın yanı sıra, aynı zamanda "boondoggle" kavramını da gündeme getiren tartışmalı bir girişimdi. Gelecekte benzer projelerin artacağı öngörülüyor, bu nedenle bu projelerin dikkatli bir şekilde planlanması ve denetlenmesi büyük önem taşıyor.