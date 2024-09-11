Ege TV’de yayınlanan moderatörlüğünü Haber Ekspres Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Dönmez’in yaptığı, ‘Kentin Sesi’ programının bu haftaki konuğu gazeteci ve AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ‘İktidara elimi uzatıyorum’ sözlerine yanıt vererek konuşmasına başlayan Bursalı, “Ben İzmir yararına olan her şeyde varım. Gelsin ne eksik varsa söylesin. Eğer söylediyse ve bizden negatif bir cevap geldiyse ilk ben sesimi yükseltirim. Ama bunun böyle olmadığını o kadar iyi biliyorum ki. İzmirlinin hizmetine olan her şeyi emir kabul ederim. Onu yapmıyorsak gelsin bizi o zaman şikayet etsin” dedi.

‘Çocuk, çocuktur’

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin açıklamalarda bulunan Şebnem Bursalı, Narin'in tabutunun üstüne konulan duvak ve gelinliğe dikkat çekti. Bursalı, “Çocuk gelin sorunlarını haber yaparken bile muhabirlerin hepsini topladım ve dedim ki; bu gazetede çocuk gelin ifadesi kullanılmayacak. Ne denecek? Küçük yaşta zorla evlendirilen kız çocukları ifadesi kullanılacak. Çocuk ve gelin kelimesi tek başına bakıldığında en masum ve en temiz kelimeler ama ikisi yan yana geldiğinde en kötü anlam çıkıyor. Her şey dilde başlar dilde biter. Bunu normalleştirmememiz lazım. Çocuk çocuktur” dedi.

Gazetecilik geçmişinin siyaset yaparken kendisine büyük katkı sağladığını belirten AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir’deki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

‘Yol gösterici oldu’

Şebnem Bursalı, gazetecilikten siyasete geçişini şu sözlerle anlattı: “30 yıl boyunca hep siyaseti izleyen ve konuşan bir gazeteci olmak bana, önemli bir yol gösterici oldu. Gazeteciliği yaparken eleştirdiğimiz şeyler hep benim aklımda. Gazetecilik geçmişim bana çok yardımcı oldu. Şimdi de öğrenmeye devam ediyoruz.”

İzmir’e geliş gidişlerde bir ayrım yapıp yapmadığı sorusuna da cevap veren Bursalı, “Biz halk buluşmaları yapıyoruz. İsteyen herkes kadın, erkek, genç, yaşlı, partili ya da partisiz görüşmelerimizi yapıyoruz. Hangi ilçeye gideceksek o ilçe başkanıyla iletişim kuruyoruz. Onların da bize yönlendirmeleri oluyor. Tüm bunların dışında esnafımızın da hatırını soruyoruz. Bunları yaparken de kimseye kime oy verdin diye sormuyoruz” diye konuştu.

İzmir’deki AK Parti ve CHP arasındaki çekişmelerin tarafı olmadıklarını ifade eden Bursalı, “Kavga eden taraf biz değiliz. Biz işin hep sonuç ve üzüm yeme tarafındayız. AK Parti siyasetinin sonucu verdiği sözü yerine getirebilmek ve üzüm yemektir” diye konuştu.

“Bana neden siyasete girdiniz diye de çok soruyorlar” diyen AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, “Öncelikle kadınlar, çocuklar ve engelliler ile meslektaşlarım için bir şeyler yapmak istiyorum. Benim önceliğim bunlar. İzmir’de yaşayan kadınların üretime daha fazla katkıda bulunabilmeleri, çocukların öncelikle eğitim, sağlık ve geleceklerine dair onları daha iyi yarınlara hazırlama noktasına benim küçücük bir katkım olursa mutlu olurum” ifadelerini kullandı.