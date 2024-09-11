İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, şehirde son 24 saatte metrekareye 127 kilogram yağış düştüğünü ve bu durumun Eylül ayı ortalamasının oldukça üzerinde olduğunu açıkladı. Tugay, yağışların doğal afet olarak değerlendirilebileceğini belirterek, sahadaki çalışmalar ve karşılaşılan zorluklar hakkında bilgi verdi.

Eylül Ayı Yağış Rakamları

Başkan Tugay, Eylül ayında İzmir’de metrekareye ortalama 15 kilogram yağış düşerken, son 24 saatte bu miktarın 127 kilogramı bulduğunu vurguladı. Şehirdeki bu rekor yağış miktarının, doğal afetler kategorisinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sahada Yoğun Çalışma

Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 900 personel ve 300’ün üzerinde araçla sahada aktif olarak çalıştığını açıkladı. Yoğun yağışların oluşturduğu olumsuz etkileri minimize etmek için teyakkuz halinde olduklarını belirten Tugay, "Şehir genelinde yaşanan olumsuzlukları gidermek için tüm ekiplerimizle birlikte canla başla çalışıyoruz" dedi.

Siyasi Tartışmalara Tepki

Başkan Tugay, bazı kesimlerin yaşanan doğal afet üzerinden siyaset yapma çabasına değinerek, bu tür durumların gerçek anlamda halk sağlığı ve güvenliği ile ilgili olduğunu vurguladı. "Doğal afetler karşısında siyaseti bir kenara bırakmalıyız ve halkımızın ihtiyaçlarına odaklanmalıyız" şeklinde konuştu.

Gelecek İçin Önlemler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yağışların ardından hasar görebilecek bölgeler için acil durum planlarını devreye soktu. Şehirdeki altyapı ve ulaşım sorunlarına çözüm bulmak için çalışmalar sürdürülüyor. Başkan Tugay, önümüzdeki günlerde hava koşullarının iyileşmesiyle birlikte, meydana gelen hasarların daha iyi değerlendirileceğini ve gerekli onarımların yapılacağını söyledi.