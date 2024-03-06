Evcil hayvan kepeği, küf, böcek ya da polen alerjik rinit semptomlarının oluşmasına zemin hazırlar. Alerjik rinit, kötü ve halsiz hissetmenin yanında yaşam kalitesine de etki eden bir hastalık olarak bilinir. Küçük yaşlarda başlayan alerjik rinit, bahar aylarında daha çok görülür ve yıl boyunca etkisini sürdürebilir.

RİNİT NEDİR?

Rinit, burnun iç kısmını kaplayan mukozanın inflamasyonu (iltihaplanması) olarak tanımlanır. Bu durum burunda kaşıntıya, hapşırığa, burun tıkanıklığına ve akıntıya neden olur. Koku almada güçlük ve baş ağrısı gibi semptomlar da bu duruma eşlik eder.

ALERJİK RİNİT NEDİR?

Alerjik rinit, tüy, polen, akarlar gibi yabancı maddelere karşı vücudun reaksiyon göstermesiyle nezleyi andıran belirtiler ortaya çıkaran alerjik durumdur. Bu yabancı maddeler solunduğunda vücutta bağışıklık sisteminin çalışmasında rol oynayan histamin salgılanır ve tepki verir. Böylelikle mevsimsel alerji olarak da bilinen alerjik rinit görülür.

ALERJİK RİNİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Soğuk algınlığına benzer belirtilerle ortaya çıkan alerjik rinit, sık rastlanan alerjik reaksiyon olarak bilinir. Alerjik rinitin görülme sebebi virüs olmamakla birlikte çocuklarda ve ergenlerde görülme sıklığı daha fazladır. Belirtileri 20 yaşından önce görülmeye başlar, orta yaş ve sonrasında ise düzelir. Alerjik rinit belirtileri şu şekilde sıralanabilir: Burun akıntısı ve tıkanıklık, Göz kapaklarında şişme, Hapşırık, Boğaz, ağız ve kulakta kaşıntı, Boğazda ağrı, Kuru öksürme, Baş ağrısı, Halsizlik ve yorgunluk, Sulu ve kaşıntılı göz, Koku alma duyusunda kısmen kayıp.

Yukarıda yer alan belirtiler kişiye göre değişiklik gösterebilir. Alerjik rinit hastalığına sahip kişilerde astım da görülebilmektedir.

ALERJİK RİNİTE NE SEBEP OLUR?

Alerjik rinit, özellikle bahar aylarında görülerek, solunan havadaki polen, hayvan tüyleri, akarlar ve hava kirliliğinin kişinin vücudunda alerjen madde olarak algılanması sonucunda oluşur. Alerjik rinite sebep olan etkenler şu şekilde sıralanabilir: Ev tozları, Polenler (yeşil çimen, tarla, yabani otlar ve ağaç polenleri) Hayvan tüyleri, Besinler, Küf mantarları, İlaçlar.