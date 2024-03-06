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Özlem Çerçioğlu’nun seçim vaatlerini ve çalışmalarını anlatan pankartların kaldırılması için polise talimat veren YSK, AK Partili Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'ın afişlerine dokunmadı.

Tüm siyasi partiler için geçerli olan karar, AK Parti’nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş için uygulanmadığı görüldü.

Bugün öğle saatlerinde; bazı siyasi partileri şikâyeti üzerine harekete geçen emniyet güçleri Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun afişlerini kaldırdı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) isimli ve fotoğraflı olan propaganda afişlerinin kaldırılması yönündeki karar, Aydın’da uygulanmaya başlandı.