Altın fiyatları, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı yeni gümrük vergilerine karşılık olarak Pekin'in ABD'den ithal edilen ürünlere ek vergi getirmesiyle rekor kırdı. Gelişmeler, piyasalarda tedirginliğe yol açarken yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ticari gerilimleri azaltmak için görüşme yapma konusunda aceleci olmadığını belirtti. Bu açıklama, iki ülke arasındaki gerilimin kısa vadede azalacağına dair umutları zayıflattı.

Çin, ABD'nin yeni gümrük vergilerine misilleme olarak ABD'den ithal edilen bazı ürünlere ek tarifeler uygulamaya başladı. Ayrıca, Google da dahil olmak üzere bazı ABD şirketlerini yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyardı.

Gram altın 3 bin 300 lira seviyesinden işlem görüyor

Gelişmelerin ardından spot altın, yüzde 0,5 artışla ons başına 2.855,32 dolara yükseldi ve gün içinde 2.858,12 dolar ile rekor seviyeyi gördü. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,3 artışla 2.884,60 dolara ulaştı.

Türkiye'de ise gram altın, ons altındaki yükselişe paralel olarak 3 bin 300 lira seviyesinden işlem görüyor.

OANDA'nın Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, "Altın, mevcut ticaret gerilimleri nedeniyle güvenli liman talebi görmeye devam ediyor" dedi.

Tastylive'ın küresel makro başkanı Ilya Spivak ise, "Ticaret savaşının daha da tırmanması durumunda altının bir sonraki önemli dönüm noktası muhtemelen 3.000 dolar seviyesi olacaktır." şeklinde konuştu.

Diğer değerli metallerin durumu

Diğer değerli metaller de altındaki yükselişe paralel hareket etti. Spot gümüş yüzde 0,5 artışla ons başına 32,26 dolara, platin yüzde 0,8 artışla 970,95 dolara yükselirken, paladyum yüzde 0,3 düşüşle 987,48 dolara geriledi.

Merkez Bankalarının endişeleri

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, ticaret tarifelerinin enflasyon risklerini artırabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Yetkililerden biri, fiyat görünümündeki belirsizliğin, faiz indirimlerinin beklenenden daha yavaş ilerlemesi gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak olan ADP istihdam raporu ve tarım dışı istihdam verilerini yakından takip ediyor.