Bu sezon ilk defa Altınordu'nun bir maçına gittim. Kendi tesislerinde lige başladı. Uzakta bir yer. Gitmesi zordu. Bornova Doğanlar’a gelince yakınlaşmış oldu. Hiçbir yerden naklen verilmediğinden dolayı da (verilmişse ben atlamışımdır) hiç izleme şansım olmamıştı.

Rakip şampiyonluk adayı Van Spor'du. Onların taraftarı neredeyse daha fazlaydı. İşler kötü gidince taraftarı tribüne çekmek hiç kolay olmuyor. Küme düşme hattı içerisinde. Bir de cumartesi gündüz saatleri. Çalışanlar var. Gelmeleri pek mümkün değil.

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Maç başladı. Roller adeta değişmiş gibiydi. İyi oynayan pozisyona giren taraf ligin sondan 3. sırasındaki takım, gol yememek için uğraşan üstten üçüncü. Puan tablosunu tepetaklak yaptılar.

Şeytanlar özellikle sağ tarafı çok kullanarak pozisyona girdi. Buradan hiçbir şey çıkaramadı. İlk yarı tamamen oyuna hakimdi. Bu sayede 1 gol çıkardı.

İkinci yarı, önde olmanın verdiği skoru koruma kaygısı geri çekilmelerine neden oldu. Hızlı hücumlar denedi, pozisyonlar yakaladı, gol gelmedi. Kalesinde golü görünce maç 1-1 beraberlikle sona erdi.

Tüm maçlarını böyle oynasa kırmızı lacivertliler kümede kalmayı kesinlikle başarırlar.

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Van Spor ilk yarı çok mahkum oynadı. Kalesinde daha çok gol görebilirdi. Pozisyonu yok denecek kadar azdı. İkinci yarı biraz toparlandı. Fırsatlar yakaladı ama sadece 1 tanesini gole çevirmeyi başardı. Gerçi 3 kere daha ağları sarstı fakat ofsayt bayrağı kalkınca gol değeri kazanmadı.

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Genel olarak maçın seyri böyleydi. Biraz detaya gireyim.

Altınordulu oyuncuların topla oynayışları güzeldi. Stoplar, saklamalar, terse dönmeler, ayağa uzun toplar, dar alanda iyi paslaşmalar... Kötü olan şey akıl ve kritik pasları atamamalarıydı. Yanlış pas tercihleri yapıldı. Örneğin sağa atılacakken sola pas verildi. 16. dakikada Onur Ramazan Toprak, İlkan Sever'in önüne aşırtma bir pas attı. Kolayca yapabilirdi. Aşırtma başarılı ama top biraz uzağına düşünce kaleci Nurullah Aslan önce davranıp yumrukla uzaklaştırmayı başardı. 1 metre kadar dışa atabilse karşı karşıya bırakacaktı arkadaşını.

İkinci yarı defansını çok öne çıkardı. Savunma arkasına yeterince top atıp, adam kaçıramadı. Attığında çok ofsaytta kaldı.

Furkan Yöntem zaman zaman yanlış pozisyon aldı. Sağ taraf boşalmışken rakipten de kimse yokken, oraya giderek pas alıp, güzel bir atak başlatabilecekken, orta yuvarlak civarında kaldı. Orası kapalı bölgeydi.

Kanatları çok kullandı ancak ceza alanı içerisine görerek pas atılamadı. Defans rahatça uzaklaştırabildi. Müsait pozisyonda kaleye iyi şut çıkarılamadı.

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Van Spor kötü bir performans gösterdi. Çok yumuşak oynadı. Rakibine rahat pas yapma şansı verdi. Sol tarafından çok atak yedi, önlem alamadı. Çok basit pas hataları yaptı. Hücuma çıkmakta en büyük engeli buydu. Defanstan çıkarken kaptırılan toplar tehlike yaşamalarına neden oldu. Bu yetmedi, Bekir Can Kara son adamken çalım atmak isterken kaptırdı, kalesinde golü gördü. Beraberlik golünü de atan isim oldu. 2 golde direk katkı sağladı.

Bodrum FK 3 puanla döndü

Bodrum FK deplasmanda Şanlıurfaspor'u 2-0 yenmeyi başardı. Çok ilginç bir maç izledik.

İlk yarı 2 gol 1 direk vardı. Bunlar dışında hiçbir şey yoktu. Orta sahada geçen bir müsabaka oldu. İkinci yarıda birçok pozisyona girildi ama gol atılamadı.

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Genel olarak tamamen amatörce bir müsabaka oldu. Çok basit pas hataları tüm karşılaşmalarda sık sık görülen bir şey. Bunun yanına top kontrolündeki hatalar da eklendi. Birkaç kez değil, defalarca. Başı ev sahibi takım çekti. Bu kadar kötü oyun olunca pozisyona girmekte zorlandı. Adam adama oyun ve birbirlerine nefes aldırmamaları ilk yarının iki takım adına kısır geçmesine sebep verdi. 2 gol atıldı ikisi de duran topta yapılan ortalara vurulan kafadan. Direkten dönen ise uzaklaştırılmak istenen topun kendi adamına çarpmasından kaynaklandı. Ev sahibi takım farkı 1'e indirme şansını kaybetti.

İkinci yarı gol bulmak isteyen Şanlıurfaspor hücuma daha çok önem verdi. Pozisyona girmeyi başardı ancak defansta çok açık verince kalesinde fazlaca pozisyon gördü. Defans arkasına çok adam kaçırdı. Kaleci Erzhan Tokotaev yaptığı kurtarışlarla takımının büyük fark yemesinin önüne geçti.

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Bodrum FK her zamanki gibi topla daha az oynadı. Ataklara daha hızlı çıkarak daha çok pozisyon buldu ve çok gol kaçırdı.

55. dakikada kornerden gelen topa vurulan top kaleci Diogo Sousa'nın elinden sekti. Üzeyir Ergün çizgiden çıkardı. Hakem elle oynama sebebiyle penaltı ve kırmızı kart verdi. VAR inceledi, hakemi çağırdı. 3-3,5 dakika kadar sürdü. Penaltı ve kırmızı kart iptal oldu. Bana göre de net olmasa da omuza çarpma vardı. Çünkü top oldukça mesafe katetmişti. Elle oynasa o kadar uzağa sekmezdi.