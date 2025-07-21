TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu’nun 20 yaşındaki kalecisi Serhat Öztaşdelen’in transferi için Batman Petrolspor devrede. İzmir temsilcisi, genç kaleci için 350 bin Euro bonservis bedeli talep ederken, taraflar arasındaki pazarlık süreci devam ediyor.



Batman Petrolspor’dan ciddi girişim

Altınordu altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonki performansıyla dikkat çeken Serhat Öztaşdelen’e birçok kulüp ilgi gösterdi. U20 Milli Takımı’nda da görev alan 2004 doğumlu kaleci için en somut adımı TFF 2. Lig ekiplerinden Batman Petrolspor attı.

İddialı bir kadro kurmak isteyen Batman temsilcisi, Serhat Öztaşdelen için Altınordu ile temasa geçti. İzmir kulübünün, genç kaleci için yaklaşık 350 bin Euro istediği, Batman Petrolspor’un ise bu bedeli aşağıya çekmeye çalıştığı öğrenildi.

37 maçta 13 gol yemedi

Serhat Öztaşdelen, geçtiğimiz sezon kırmızı-lacivertli forma ile 5’i play-off olmak üzere toplam 37 lig maçına çıktı. Bu karşılaşmaların 13’ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

Yalnızca U20 Milli Takımı nedeniyle kaçırdığı Karaköprü Belediyespor deplasmanı dışında tüm lig maçlarında ilk 11’de sahaya çıktı.

Resmi listeden çıkarıldı

Transfer iddialarını güçlendiren bir gelişme ise Altınordu’nun resmi internet sitesinde yaşandı. Serhat Öztaşdelen’in ismi, A takım kadro listesinden çıkarıldı.

Tarafların bonservis bedelinde anlaşmaya varması halinde genç kalecinin Batman Petrolspor’a transfer olması bekleniyor.