Erbilli sanatçı Mohamed Najar, Türk müziğine olan sevgisini eserlerine yansıtarak uluslararası platformlarda adını duyurmayı başardı.

Irak’ın Erbil kentinden çıkan Mohamed Najar, 3 albümünde toplam 36 şarkıya imza attı. Özellikle Türk sanatçıların eserlerine duyduğu hayranlıkla tanınan Najar, Bülent Ersoy’dan Mahsun Kırmızıgül’e, İbrahim Tatlıses’ten Müslüm Gürses’e kadar birçok ünlü ismin şarkılarını başarıyla yorumladı. Bu eserler, Irak’ta ve dünya genelinde geniş kitlelerce büyük beğeni topladı.

Son olarak sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül’ün “Yıkılmadım Ayaktayım” adlı parçasını Kürtçe seslendiren Najar, bu performansıyla büyük ses getirdi. Şarkının sözleri Mustafa Topaloğlu ve Hakkı Yalçın’a ait. Rebwar Şerwani yönetmenliğinde Erbil’de çekilen klip, kısa sürede trend listelerinde zirveye yükseldi.

Konser, festival ve özel etkinliklerin aranan ismi olan Mohamed Najar, Türkiye’de Ankara, Bodrum, Muğla, Denizli ve İstanbul gibi birçok şehirde sahne aldı. Hayranlarıyla yeniden buluşmayı dört gözle bekleyen sanatçı, müzik kariyerine hız kesmeden devam ediyor.