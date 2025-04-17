Asgari ücrete temmuzda ara zam beklentisi sürüyor. TGRT Haber’de canlı yayında kulis bilgisi paylaşıldı. Zam yapılacak mı? İşte son gelişmeler.

Enflasyon oranlarının çift hanelerde seyretmesiyle birlikte asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. TGRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan, canlı yayında konuya ilişkin önemli kulis bilgileri paylaştı.

Asgari ücrete Temmuz'da zam gelecek mi?

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak olası ara zam açıklamalarına çevrildi. 2025 yılı için yapılan yüzde 30 zamla asgari ücret 22 bin 104 liraya yükselmişti. Ancak enflasyon karşısında alım gücünün düşmesi, temmuzda bir zam beklentisini gündeme taşıdı.

Ocak 2025’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız" ifadeleriyle ara zam ihtimaline kapı aralamıştı.

'Zam için kapı açık ancak garanti değil'

TGRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan, canlı yayında edindiği kulis bilgilerini aktararak, "Asgari ücrete temmuzda bir ara zam yapılması şu an masada. Ancak kesinleşmiş bir karar yok. Enflasyon rakamları belirleyici olacak." dedi.

Sözcan, hükümetin enflasyonla mücadele programı çerçevesinde temkinli davrandığını, fakat vatandaşın alım gücündeki gerilemenin de göz ardı edilmediğini vurguladı.

AK Parti kulislerinden aldığı bilgiyi paylaştığını söyleyen Sözcan şunları aktardı:

"Bu kapsamda gözler Temmuz ayına çevrildi, hükümete çevrildi. AK Parti kulislerinden aldığım bilgiyi aktaracağım. Beklenti var, hani o beklenti karşılanacak mı karşılanmayacak mı? Şu an itibarıyla sinyaller olumsuz. Ancak tam ifadeyi de söyleyeceğim. Tabii şu an itibarıyla baktığımızda ocak, şubat, mart itibarıyla 3 aylık kümülatif enflasyon farkı yüzde 10.07 oldu. Şimdi önümüzde 3 aylık dönem var nisan, mayıs, haziran dönemlerinde de enflasyon rakamlarının gelmesini bekliyoruz."

Enflasyondaki yukarı yönlü hareketlenmeye dikkat çeken Sözcan enflasyonun çalışanın cebindeki parayı yediğine işaret etti.

Sözcan sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kapsamda çalışanlar da asgari ücrete ara zam beklentisini daha gür bir biçimde dillendirmeye başladılar. AK Parti kulislerinden önemli bir isimden aldığım bilgileri paylaşayım. Asgari ücrete ara zam olacak mı? Şu an itibarıyla ara zam planlanmıyor, eğer çok olağan dışı bir gelişme yaşanmazsa asgari ücrete Temmuz ayında bir ara zam yapılması düşünülmüyor."