Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege'deki deniz mekânsal planlamalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Yunanistan’ın son dönemde kamuoyuna sunduğu “Deniz Mekânsal Planlaması”na ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki planlarının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

MSB: 'Yunanistan'ın tek taraflı planları kabul edilemez'

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan tarafından kamuoyuna açıklanan "Deniz Mekânsal Planlaması" kapsamında Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde bazı girişimlerde bulunulduğunu bildirdi. Bu girişimlerin hukuki dayanağının bulunmadığı ve uluslararası hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

MSB kaynakları, "Yunanistan’ın deniz yetki alanlarıyla ilgili olarak tek taraflı gerçekleştirdiği bu tür planlamalar uluslararası hukuka aykırıdır. Bu gelişmeler tarafımızca dikkatle izlenmektedir" ifadelerini kullandı.

'Türkiye, hak ve menfaatlerini korumakta kararlı'

Açıklamada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki hak ve menfaatlerinin korunması konusunda kararlı duruşunu sürdüreceği vurgulandı. MSB kaynakları, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan haklarını korumaya devam edeceğini belirtti.