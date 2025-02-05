Resmî Gazete'de, bugün (5 Şubat 2025) yürütme ve idare bölümünde önemli atama kararları ve yeni yönetmelikler yayımlandı. Ayrıca, yargı bölümünde Anayasa Mahkemesi'nin çeşitli kararları yer aldı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu atama kararları

Resmî Gazete'nin yürütme ve idare bölümünde, Hâkimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları yayımlandı. Bu kararlar kapsamında, çeşitli adli ve idari yargı mercilerinde görev yapacak hâkim ve savcıların atamaları gerçekleştirildi.

Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bugün yayımlanan yönetmelik ile Fırat Üniversitesi bünyesinde Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kuruluş ve işleyişine dair esaslar belirlendi. Yönetmelik, merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetim organlarına ilişkin detayları içeriyor.

Anayasa Mahkemesi kararları

Yargı bölümünde, Anayasa Mahkemesi'nin 27 Haziran 2024 tarihli ve E: 2022/54, K: 2024/93 sayılı kararı başta olmak üzere, siyasi partilerin mali denetimlerine ilişkin çeşitli kararlar yayımlandı.

Diğer ilanlar

İlan bölümünde ise artırma, eksiltme ve ihale ilanları, çeşitli ilanlar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca belirlenen döviz kurları ile devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri yer aldı.

Resmî Gazete'nin tam metnine ve detaylı içeriklerine resmigazete.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

5 Şubat 2025 tarihli Resmî Gazete şöyle:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

–– Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/93 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/94 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/95 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/96 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/64 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/97 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/68 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/98 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/99 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/74 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/100 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/81 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/101 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/83 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/102 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/85 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/103 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/95 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/104 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/10/2024 Tarihli ve 2021/1719 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/10/2024 Tarihli ve 2021/30620 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/11/2024 Tarihli ve 2023/104230 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri