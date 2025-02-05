Hâkimler ve Savcılar Kurulunda ad çekme sonucuna göre belirlenen 679 hâkim ve 396 cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmî Gazete'de yayımlandı.

Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 30 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törende yapılan ad çekme sonucuna göre belirlenen 1075 hâkim ve savcının ataması yapıldı.

Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.

Böylelikle; 27'nci adli yargı döneminden 512 hâkim ve 332 Cumhuriyet Savcısı, avukatlık mesleğinden geçen 13'üncü adli yargı döneminden 77 hâkim ve 64 Cumhuriyet Savcısı ile 17'inci idari yargı döneminden 90 hâkimin görev yerleri belli oldu.