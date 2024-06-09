Kızıltepe Dunaysir Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Nasır Aydın, Mardin’in Kızıltepe ve Derik ovalarında çıkan 9 ayrı yangında yaklaşık bin 700 dönüm buğday ekili arazi küle döndüğünü belirterek, hasat mevsimi nedeniyle Mardin ovasında herkesin yangınlara karşı dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Son bir haftada çıkan tarla yangınları nedeniyle birçok arazi küle döndüğünü hatırlatan Kızıltepe Dunaysir Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Nasır Aydın, bu tür yangınlar hem çitçimizin hem ülkemizin ekonomisine büyük zarar verdiğini söyledi.

En ufak bir kıvılcımın binlerce dönüm ekili araziyi küle döndürdüğünü ifade eden Aydın,” Bir yıl boyunca çitçimizin bütün emeği bir saate heba oluyor. Özellikle Hasat mevsimindeyiz. Hasattan sonra bilinsizçe yakılan anızlar yangınlara sebeb oluyor. Bu konuda çitçimizde vatandaşımızda duyarlı olması gerekir.”dedi.

ANIZ YANGINLARINA KARŞI HERKES DUYARLI OLSUN Mardin ovasında hasat mevsimi başladığını bu nedenle anız yangınlarına karşı çitfiçilerin dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulunan Aydın,” Çevre kirliliğine neden olan anız yangını, özellikle hasta insanları sokağa çıkamayacak duruma getiriyor.

Yaz geceleri damda ya da avluda uyumaya alışık bölge insanı, dumandan ve isten dolayı içeride uyumak zorunda kalmaktan şikayetçi. Her yıl aynı şikayetleri uzmanlardan ve bölgede yaşayan insanlardan duymak mümkün. Toprağın çoraklaşmasına, verimsizleşmesine ve canlıların yanarak ölmesine ya da yuvasını terk etmesine neden olan anız yangını, bölgede yaşayan insanları da ciddi şekilde rahatsız ediyor. Yetkililerinde bu konuda harekete geçip çitçilerimizi vatandaşlarımızı bilgilendirilmesi gerekir. Hem Kızıltepe ilçemizde hem de Derik ilçemizde buğdayları yanan çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.