Aydın’da altın fiyatları yeni haftaya yukarı yönlü hareketle başladı. 24 ayar gram altın kuyumcularda 4093,74 TL'den satışa sunulurken, alış fiyatı 4041,56 TL olarak kaydedildi. 22 ayar bilezik ise 3891,61 TL’den satılıyor.

Çeyrek altın 6687 liraya çıktı

Aydın Çeyrek Altın fiyatı 6687 TL’ye kadar çıktı. Eski tarihli çeyrek altın ise 6677 TL’den alıcı buluyor. Yarım ziynet altın 13.354 TL, tam ziynet altın 26.605 TL, gremse ziynet altın ise 66.564 TL’den satışta.

Ata altın 27.299 TL’ye yükseldi

Cumhuriyet altınları da yükseliş trendinde. Ata Lira 27.299 TL, 5’li Ata Altın ise 136.139 TL seviyesinden satılıyor. Uzmanlar, altın fiyatlarının jeopolitik riskler ve küresel piyasa hareketleri nedeniyle yukarı yönlü seyrini sürdürdüğünü belirtiyor.

Serbest piyasada fiyatlar biraz daha düşük

Aydın serbest piyasasında ise 24 ayar gram altın 4000,69 TL, 22 ayar bilezik 3665,63 TL'den satılıyor. 2025 tarihli çeyrek altın burada 6672,15 TL’den alıcı bulurken, tam ziynet altın 25.880 TL’den satılıyor. Beşlik altın ise 132.618 TL seviyelerinde.