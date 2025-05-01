30 Nisan 2025 itibarıyla Manisa'da altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Kuyumcularda 24 ayar gram altın 4091,36 TL'den satılırken, bozdurma fiyatı ise 4039,21 TL olarak belirlendi. 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise alışta 3692,52 TL, satışta 3890,55 TL seviyesinde.

Çeyrek altın 6685 liraya yükseldi

Yatırımcıların gözdesi çeyrek altın da yükseliş trendini sürdürüyor. Manisa Kuyumcular Çarşısı'nda 2025 üretimi çeyrek altın 6685 TL'den satılırken, eski tarihli çeyrek altının satış fiyatı 6675 TL oldu. Tam ziynet altın 26 bin 598 TL'ye, gremse ziynet altın ise 66 bin 546 TL'ye kadar yükseldi.

Ata lira 27 bin TL bandında

Cumhuriyet sikkeleri tarafında Ata Altın 27.292 TL'den satılırken, 5’li Ata Altın fiyatı 136.102 TL’ye ulaştı. Bu fiyatlar, hem hediyelik hem de yatırım amaçlı altın alan vatandaşlar için dikkat çekici seviyelere geldi.

Serbest piyasada daha düşük fiyatlar

Serbest piyasada ise fiyatlar biraz daha düşük. 24 ayar gram altın burada 3999,75 TL'den, 22 ayar bilezik ise 3664,77 TL'den satışa sunuluyor. 2025 model çeyrek altının serbest piyasadaki satış fiyatı 6670,59 TL olarak ölçüldü. Tam ziynet altın 25.874,39 TL, gremse ziynet altın ise 66.725,86 TL’den işlem görüyor.

Uzmanlar ne diyor?

Altın fiyatlarındaki yükselişin küresel piyasalarda jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Ekonomistler, gram altının kısa vadede 4.200 TL seviyesini test edebileceğini öngörüyor.