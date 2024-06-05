Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Merkez Bankası Başkanı ve rektör atama yetkilerini iptal etti" iddiasının dezenformasyon içerikli haber olduğu bildirildi.ANKARA (İGFA) - Dezenformasyona yönelik haberin detayını İletişim Başkanlığı paylaştı.

İletişim Başkanlığı, “AYM, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Merkez Bankası Başkanı ve rektör atama yetkilerini iptal etti” iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Anayasa Mahkemesi, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) iptali istemiyle yapılan başvuruyu karara bağladığına dikkati çekilen açıklamada, "Yüksek Mahkeme düzenlemenin tümünün iptal edilmesi istemini reddederken düzenlemede yer alan bazı hükümlerin iptalini kararlaştırmıştır. Bahse konu KHK ile 2375 hükümle ilgili düzenleme yapılmıştır. AYM'nin kararında bu hükümlerin sadece bazılarında iptal kararı verilmiştir. Kamuoyunda da yankı bulan rektör ve Merkez Bankası Başkanı atamaları konusundaki iptal kararları, "KHK ile değil kanunla düzenleme olması gerektiği" gerekçesiyledir. Dolayısıyla esas bakımından bir iptal söz konusu değildir. Mahkeme, kararların bugünden itibaren 12 ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir. Dolayısıyla mevcut uygulamalar açısından bir değişiklik bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.