Dördüncü kez kanserle mücadele eden ve yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören sinema oyuncusu Bahar Öztan, yaşamını yitirdi.

Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Bahar Öztan'dan gelen bu acı haber, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Bahar Öztan, 2023 yılında daha önce üç kez yenmeyi başardığı kansere bir kez daha yakalanmıştı. Bu seferki mücadelesi kolon kanseriyle oldu ve maalesef kaybetti.

Yoğun bakımda geçirdiği bir haftanın ardından, Bahar Öztan bu akşam hayata veda etti.

1962 doğumlu olan Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra sinema dünyasının dikkatini çekmiş ve kariyerine başlamıştı.

1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Öztan, geçtiğimiz ekim ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayranlarına sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.