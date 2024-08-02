Çanakkale, 100 bin dönüm arazide yılda yaklaşık 350 bin ton kapya biber üretimi gerçekleştiriyor. Bu başarıyı kutlamak ve üreticilere destek olmak amacıyla düzenlenen tarla günü etkinliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonuyla Kumkale köyünde yapıldı.

Kapya biber üretiminde lider

Etkinlikte konuşan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Çanakkale'nin Türkiye'deki kapya biber ihtiyacının yüzde 21'ini karşıladığını belirtti. Toraman, "Gördüğümüz kadarıyla maşallah güzel ve bereketli bir sezon geçiriyorlar. Çanakkale tarımsal üretimde Türkiye'nin önde gelen illerinden biri. Pek çok üründe kalitesi ve üretim miktarı olarak önemli bir rakama sahip. Kapya biber de bunların başında geliyor. Kapya biber, Çanakkale'de bir marka olmuş durumda. Çanakkale, tüketicilerin tercih ettiği bir üretim merkezi" dedi.

Yoğun katılım ve coşkulu anlar

Tarla günü etkinliğine İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkaslan, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik sonrası Vali Toraman, biber üreticileri ile sohbet etti, üreticilerin sevinç ve beklentilerini dinledi.