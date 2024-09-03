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Kazayla ilgili olarak trafik ekiplerinin tahkikat başlattığı bildirildi.

Kaza sonrası yaralanan sürücü E.K., Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Balıkesir 'in Gönen ilçesine bağlı Kalfaköy mevkiinde meydana gelen trafik kazası nda, bir kişi yaralandı. E.K. yönetimindeki 10 ADG 625 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.

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