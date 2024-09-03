Kuşadası, lezzet ve kültür meraklıları için yepyeni bir destinasyon kazanıyor. Kuşadası Belediyesi, kente “Dünya Sokağı Gastronomi, Kültür ve Sanat Merkezi” adında bir merkez kazandırma kararı aldı. Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantısında alınan karara göre, Davutlar Mahallesi Kiremit Ocağı mevkiinde bulunan 8 bin 393 metrekarelik alanda kurulacak bu yeni gastronomi merkezi, şehrin kültürel ve marka değerini önemli ölçüde artıracak.

Kültür ve lezzet merkezi: Dünya Sokağı

Kuşadası’nın gastronomi sahnesine büyük bir yenilik getirecek olan proje, 5 kıtadan 30 ülkenin öne çıkan sokak lezzetlerini, müziğini, dansını ve kültürünü bir arada sunacak. Dünya Sokağı Gastronomi Merkezi, ziyaretçilere sadece yemek değil, aynı zamanda küresel kültürlerin de tadına varma fırsatı sunacak. Türkiye Aşçılar Derneği Federasyonu (TAFED) işbirliğiyle hayata geçirilecek olan merkez, gastronomi alanında uluslararası bir çekim merkezi olmayı hedefliyor.