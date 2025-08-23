Galatasaray'da transfer gündeminde adı geçen Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçı öncesi yapılan son antrenmana katılmadı. Milli futbolcu, cumartesi günü erken saatlerde Kemerburgaz’a gelmesine rağmen takımla sahada çalışmadı ve bireysel antrenman yaptı.

Kayserispor kafilesinde yer almayacak

Nevzat Dindar’ın haberine göre Barış Alper, Kayserispor maçında forma giyemeyecek ve maç kafilesinde yer almayacak. Bu gelişme, milli futbolcunun son dönemde bazı antrenmanlara katılmamasının ardından gündeme geldi.

Kadro dışı ihtimali bulunmuyor

HTSpor kaynaklarına göre Barış Alper Yılmaz için Galatasaray’da kadro dışı gündemi söz konusu değil. Yapılacak son görüşmeler, daha çok ilerleyen dönemler için planlanan değerlendirmeleri kapsıyor.

Takımın Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray teknik ekibi, Kayserispor maçı hazırlıklarını eksiksiz sürdürürken, Barış Alper’in yokluğu takımın kadro planlamasında dikkate alınıyor. Milli futbolcunun bireysel çalışmaları ise form durumunu koruma amacı taşıyor.