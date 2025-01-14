İstanbul Barosu Başkanlığı ve yönetim kurulunun görevden alınmaları için açılan davalar, hukuki camiada geniş yankı uyandırdı. Taksim Meydanı programında gündemi değerlendiren gazeteci Barış Yarkadaş, hukukçularla yaptığı görüşmelere dayanarak İstanbul Barosu'na kayyum atanması ihtimaline dikkat çekti.

İstanbul Barosu'na kayyum atanabilir

Yarkadaş, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında açılan davaların, kayyum atanması yolunu açabileceğini belirterek, "İstanbul Barosu'na kayyum yolu görünüyor" şeklinde bir yorumda bulundu. Barış Yarkadaş, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile de görüştüğünü ve Kaboğlu'nun bu gelişmeleri "tamamen hukuk dışı bir eylem" olarak nitelendirdiğini ifade etti. Kaboğlu, söz konusu durumu "savunmaya yönelik bir saldırı" olarak değerlendirdi.

Yarkadaş, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu'nun yarın saat 17:00’de konuyla ilgili daha ayrıntılı bir açıklama yapacağını da duyurdu. Bu gelişmelerin, İstanbul Barosu içindeki siyasi ve hukuki dengeleri nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.