Basın Kartı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Basın Kartı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.

Buna göre Basın Kartı Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesi olan "Sürekli Basın Kartı" ile ilgili hükümleri için bölüme; "Birinci fıkrada belirlenen sürelerin hesabında 13. madde gereğince serbest basın kartı için taşınan toplam sürenin en fazla 24 ayı dikkate alınır" ibaresi eklendi.

Ayrıca aynı yönetmeliğin 23. maddesindeki "Anadolu Ajansı'ndaki basın kartı alınabilecek ünvanlar" güncellendi.

İlgili yönetmelikte bazı maddelerdaki tanımlar değiştirilirken, yeni ibareler eklendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu değişikliklere ulaşamak için tıklayabilrsiniz