Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta memurlarıyla bir araya geldi. Hisar Tepe Restoran'da gerçekleştirilen buluşmada, Başkan Coşkun, zabıta memurlarının haftasını kutladı.

Yaptığı açıklamada, "Zabıta memurlarımızla Zabıta Haftası sebebiyle bir araya geldik. Belediyemizin huzur, sağlık ve güvenlik yüzü olan zabıtalarımızın Zabıta Haftası'nı kutlarım" ifadelerini kullandı. Başkan Coşkun, zabıta memurlarının belediye hizmetlerindeki önemli rolünü vurgulayarak, onlara teşekkür etti.