İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen trajik olayda, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'in yeğeni Zahide Yurtkal, eşi Tamer Yurtkal tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın acı detayları ortaya çıktıkça, ailenin ve toplumun yürekleri dağlandı.

Dramatik Olayın Arka Planı

Tamer Yurtkal'ın, 44 yaşındaki eşi Zahide Yurtkal'ı öldürdüğü olayın ardında, 15 gün öncesine dayanan bir şiddet olayının olduğu ortaya çıktı. Zahide Yurtkal'ın, eşinin rakı şişesi kırdığı bir olay sonrasında uzaklaştırma kararı aldığı ancak eşinin özür dilemesi üzerine tekrar eve döndüğü belirtildi.

Uzaklaştırma Kararı ve Tehlikeli Dönüş

Zahide Yurtkal, eşinin şiddet uygulaması üzerine uzaklaştırma kararı alarak güvenliğini sağlamaya çalıştı. Ancak Tamer Yurtkal'ın özür dilemesi, trajedinin habercisi oldu. Eşinin evine dönmesiyle birlikte yaşanan olay, ailenin ve çevresindeki insanların kaderini etkiledi.

Başkan Tekin: "Allah Kimsenin Başına Vermesin"

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, acı olayın ardından duygu dolu açıklamalarda bulundu. "Bizim başımıza geldi. Allah kimsenin başına vermesin. Ülkemizin kanayan yaralarından birisi, bu aile şiddeti. Kadınlarımıza şiddet uygulanıyor." diyen Başkan Tekin, toplumda kadına şiddetin acı gerçeğini bir kez daha vurguladı.

BALKONA KAÇIP 'KURTARIN BİZİ' DİYE YARDIM İSTEDİ

Zahide Yurtkal kanlar içerisinde yere yığılırken, S.Y. balkona kaçıp, "Kurtarın bizi" diye bağırarak, komşularından yardım istedi. Bu sırada Tamer Yurtkal, pompalı tüfeği göğsüne dayayarak bir kez daha ateşledi.

Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tamer ve Zahide Yurtkal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. S.Y. ise ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan S.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada çiftin 14 yaşındaki oğullarının da evde olduğu ve olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi. Tamer Yurtkal'ın kasten yaralama, tehdit ve suç eşyasını satın alma gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

Zahide ve Tamer Yurtkal'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Zahide Yurtkal'ın bugün ikindi de memleketi Aydın'ın Karacasu ilçesinde, eşinin cenazesinin ise İzmir'in Selçuk ilçesinin Belevi Mahallesi'nde toprağı verileceği bildirildi.

'ÖZÜR DİLEMESİ ÜZERİNE EVE DÖNMÜŞ'

Olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Tamer Yurtkal'ın alkol bağımlısı olduğu, sıklıkla eşine şiddet uyguladığı, son olarak 15 gün önce eşinin başında rakı şişesi kırdığı öğrenildi. Bunun üzerine yakınlarının evine sığınan Zahide Yurtkal'ın, eşinin kendisinden özür dilemesi üzerine, affedip, 3 gün önce tekrar evine döndüğü ifade edildi.

KADIN ŞİDDETİNE ARTIK 'DUR' DEMEMİZ LAZIM'

Zahide Yurtkal'ın babası Bahtiyar Tekin, "Şu kadın şiddetine artık 'Dur' dememiz lazım. Her gün bir kadın şiddeti haberi duyuyoruz. Şiddet uyguluyordu bu nedenle uzaklaştırma verildi. 'Siz düğmeye basın 1-2 dakikaya oradayız' diyorlar. Olay olduktan 1 saat sonra polis geliyor. 15 gün önce yine galiba şiddet görmüş. Başına şişe atmış" dedi.

Zahide Yurtkal'ın amcası Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Bizim başımıza geldi. Allah kimsenin başına vermesin. Ülkemizin kanayan yaralarından birisi, bu aile şiddeti. Kadınlarımıza şiddet uygulanıyor. Yeğenime Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.