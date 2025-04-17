İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde bir araya gelen çiftçiler, 23 Mart günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için traktörleriyle tarlaya "hak hukuk" yazarak özgürlük çağrısı yaptı. Eyleme siyasi temsilciler ve çevre köylerden yurttaşlar da katıldı.

Çiftçiler tarlada “hak hukuk” mesajı verdi

Kadıköy Mahallesi’ndeki geniş bir tarlada toplanan çiftçiler, traktörleriyle oluşturdukları "hak hukuk" yazısıyla, 24 gündür cezaevinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek verdi. Eylem sırasında “Kurtuluş yok tek başına” adlı şarkı çalındı.

Sivil itaatsizlik eylemine yoğun katılım

Eyleme CHP Bergama İlçe Başkanı İsmail Durmaz, eski Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, CHP İlçe Yönetimi, belediye meclis üyeleri ve bazı köy muhtarları da katıldı. Çiftçilerin oluşturduğu traktör koreografisi dikkat çekti.

Siyasi temsilcilerden destek mesajı

CHP’li Durmaz: “İyi ki varsınız”

CHP İlçe Başkanı İsmail Durmaz, “Vatanına, milletine, özgürlüğe, adalete sahip çıkan değerli köylülerimize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız” dedi.

Mehmet Gönenç: “Toplum her yerden ses veriyor”

Eski Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, “Burada yüzlerce çiftçinin katılımıyla bir sivil itaatsizlik eylemi gerçekleştirildi. Yüzlerce köylü burada traktörleriyle hak, hukuk ve adalet için buluştu ve bir kareografi yaptı. Asıl önemli olan, bugün ülkemizde yaşadığımız hukuksuzluğa toplumun her kesiminden, bugün de çiftçilerden köylülerden bir tepki geldi. Bu, gelecek için bize umut veren belki de en güçlü şey. Çünkü birleşe birleşe kazanacağız ve bu otokrat düzenden hep birlikte kurtulacağız. Bugün buraya gelenler hem Ekrem İmamoğlu’na selam gönderdiler hem de hak, hukuk yoksunluğundan dolayı mağduriyet yaşayan herkese selam gönderdiler. Her şey çok daha güzel olacak bundan sonra” ifadelerini kullandı.

Yurttaşlar ne dedi?

Hasip Savran: “Köylü aç, ne ekeceğini bilmiyor”

Eyleme katılan Hasip Savran, “Bugün burada güzel Bergama halkı Ekrem İmamoğlu için eylem yapmaya çalışıyorlar. Güzel bir eylem yapıyorlar. Köylüler artık bu hükümetten bıktı. Hükümetin derhal istifa etmesi lazım. Köylüler aç, susuz. Şu an köylüler ne ekeceğini bile bilmiyorlar. Kesinlikle bu hükümetin istifa etmesi lazım” dedi.

Hüseyin Bölükoğlu: “Adaletsizlik bitmedikçe eylemler sürecek”

Bölükoğlu, “Bugün Bergama’da farklı bir eylem türü deneniyor. Türkiye’de meydana gelen bütün sosyal adaletsizlikler, tutuklamalar, öğrencilere yapılan eziyetler, Ekrem İmamoğlu’na yapılan tutuklama, toplumun sabır taşını çatlattı. Bergama’da bütün köylerin ve çevre köylerin katılımıyla güzel bir eylem gerçekleştiriliyor. Sanıyorum ki bu eylemlerin sonucu Türkiye’de demokrasinin sağlanmasına az da olsa katkı sağlayacaktır. Adaletsizlik ve hukuksuzluk devam ettiği sürece bu eylemlerin sonu gelmeyecek” dedi.

Metin Çalışkan: “Hırsızı içeride arayın”

Çiftçi Metin Çalışkan ise, “Biz burada hak, hukuk, adaleti irdelemek için buluştuk. Büyüklerimizin söylediği bir söz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmaz’ diye bir deyimimiz vardır. Çünkü CHP’li belediye başkanlarına yönelik soruşturma ve denetimler söz konusu. Neden AKP’li belediye başkanlarına soruşturma ya da kayyum atama gibi bir düşünceniz yok? Bunları neden denetlemiyorsunuz? Bunlar sizi zaten içeriden kemiren insanlar. Sizi bitiren insanlar, etrafınız. İlk önce etrafınızı düzelteceksiniz. Siz hırsızı içeriden arayın, etrafta aramayın. Eğer düşünce özgürlüğümüz varsa benim düşüncem budur” dedi.