Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan emekli vatandaşlar için Emekliler Tavla Turnuvası düzenledi. Cumhuriyet Spor ve Sosyal Yaşam Alanı’nda iki gün boyunca devam eden turnuvada kıyasıya mücadele edildi. Açık alanda gerçekleşen ve renkli görüntülere sahne olan, turnuvanın sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

İSTANBUL (İGFA) - İlçede yaşayan emekli vatandaşlar için birçok etkinliğe imza atan Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, emekli vatandaşları Emekliler Tavla Turnuvası’nda bir araya getirdi. Cumhuriyet Spor ve Sosyal Yaşam Alanı’nda iki gün boyunca devam eden turnuvada yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Turnuvada Hasan Kılıç birinci olurken, ikinci Mehmet Tunay, üçüncü Ahmet Eröz, dördüncü ise Yüksel Kayacan oldu. Dereceye giren emeklilere hediyelerini Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Emel Turan ve Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mehmet Esmer ve Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Ali Ceylan takdim etti.

“EMEKLİ VATANDAŞLARIMIZI UNUTMUYORUZ”

Ödül töreninde konuşan Mehmet Esmer, “İki gün süren tavla turnuvamızı açık alana taşıdık ve renkli görüntülere sahne oldu. 64 yarışmacı ile turnuvamız başladı. Elemeleri gerçekleştirdikten sonra çeyrek final, yarı final ve final müsabakasında 16 yarışmacımız mücadele etti. Yarışmada başarı gösterip ilk 4’e giren yarışmacılarımıza da ödüllerimiz oldu. Beylikdüzü Belediyesi olarak emekli vatandaşlarımızı unutmuyoruz. Turnuvalarımızı yaz aylarında açık alanlarda, kış aylarında ise kapalı alanlarda devam ettireceğiz. Her zaman böyle aktivitelerde bir araya gelmeyi diliyorum” ifadelerini kullandı.