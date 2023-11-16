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ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, APEC Zirvesi kapsamında ABD’nin San Francisco kentinde bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “İki lider, potansiyel işbirliği alanları da dahil olmak üzere bir dizi ikili ve küresel meseleyi samimi ve yapıcı bir şekilde ele aldılar ve görüş ayrılıklarının bulunduğu alanlar hakkında fikir alışverişinde bulundular” ifadeleri yer aldı.



ÇİN, TAYVAN İLE BİRLEŞMEKTE KARARLI



Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından Başkan Şi’nin görüşmeyle ilgili olarak Tayvan sorununun, Çin-ABD ilişkilerinde en önemli ve hassas mesele olduğunun altını çizdiği belirtildi. Şi, “ABD, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemeyeceğine dair taahhüdünü yerine getirecek somut adımlar atmalı, Tayvan'ı silahlandırmaya son vermeli ve Çin ile barışçı birleşmesini desteklemeli” ifadelerini kullandı. Görüşmede Çin lideri, Tayvan ile yeniden birleşmeyi gerçekleştirmekte kararlı olduklarını, bunun engellenemeyeceğini vurguladı.



ABD-ÇİN İLİŞKİLERİNDE BİR DİZİ YENİLİK



Beyaz Saray’dan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, Biden ve Şi arasında konuşulan diplomatik konuların yanı sıra Çin’de üretilen ve ABD’ye yasadışı yollarla getirilen uyuşturucu maddelerle mücadele konusunda bir anlaşma üzerinde durulacağı belirtildi. Askeri ve ekonomik anlamda iki devletli iletişimin vurgulandığı görüşmede, yapay zeka ve teknolojik gelişmelerle ilgili de fikir alışverişinde bulunulduğunun altı çizildi.