Bornova ilçesindeki seçim koordinasyon merkezi açılışında eski başbakan Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, burada halka seslenirken İzmir'in yerel hizmetlerindeki eksikliklere dikkat çekti ve değişim çağrısında bulundu.

Yerel Hizmetlerin Geliştirilmesi İçin Değişim Vakti Geldi

Yıldırım, konuşmasında İzmir'de hizmet alanında yaşanan sorunlara vurgu yaparak, "İzmir'de bu yerel hizmet nasipsizliğine bir son vermenin zamanı geldi. Buna hazır mısınız Bornovalılar? O zaman değişimi Bornova'dan başlatacağız, büyükşehire taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

İzmir'in Tarihi ve Ekonomik Önemi

Yıldırım, İzmir'in sadece siyasi değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da önemli olduğunu vurguladı. İzmir'in cumhuriyetin kuruluşu kararının verildiği bir yer olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin ekonomi politikalarının belirlendiği bir merkez olduğunu dile getirdi. Ayrıca, cumhuriyetin kuruluşundan önce birinci iktisat kongresinin İzmir'de toplandığını belirtti ve bu tarihi öneme vurgu yaptı.

Atatürk'ün Mirası ve İzmir'in Geleceği

CHP belediyesinin İzmir'deki tarihi yapıları yok etmesine karşı çıkarak, Atatürk'ün mirasının yaşatılması gerektiğini ifade eden Yıldırım, "Kim Atatürkçü? Seçimden seçime Atatürk'ü istismar edenlerle Atatürk'ün mirasını yaşatanların İzmirli tarafından görüleceğine inanıyorum" dedi.

'ÜÇLÜ OLSUN, GÜÇLÜ OLSUN'

AK Parti Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır'a destek isteyen Yıldırım, değişimin Bornova'dan başlatılacağına dikkati çekip, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cevdet Çayır 40 yıllık, yarım asırlık Bornovalı. Girmediği sokak yok, dokunmadığı hemşerisi yok. Esnafıyla, insanıyla bir numara. Tam da Bornova'ya göre. Artık İzmir'de bu yerel hizmet nasipsizliğine bir son vermenin zamanı geldi. Buna hazır mısınız Bornovalılar? O zaman değişimi Bornova'dan başlatacağız, büyükşehire taşıyacağız. Büyükşehirde de yine sizin evladınız, davanızın başından beri içinde olan kardeşiniz Hamza Dağ var. Genç, çalışkan, dinamik arkadaşımız. Demek ki Bornova'da Cevdet Çayır, İzmir Büyükşehir'de Hamza Dağ, Ankara'da Recep Tayyip Erdoğan. Üçlü olsun, güçlü olsun. Seçim ofisimiz hayırlı uğurlu olsun, güzel hizmetleri yapmaya vesile olsun."

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere Cumhur İttifakı olarak girdiklerini kaydeden Yıldırım, "Benim zamanım gibi değil. Ben tek başıma girmiştim. Adaylarımız yalnız değil. AK Parti ve MHP ortak adayı yani Cumhur İttifakı adayı olarak sahadalar. İnşallah bu sinerjiyle, güç birliğiyle artık Bornova'da bir şeylerin değişeceğini, bunun ayak seslerini duyuyorum" diye konuştu. Yıldırım, konuşmasının ardından alkışlarla birlikte açılış kurdelesini kesti.(DHA)