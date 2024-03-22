Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'a otobüs üzerinden el salladı.

Hamza Dağ'ın bugünkü ikinci durağı Konak'taki Mithatpaşa Caddesi oldu. Burada, Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Esnafın taleplerini dinleyen Dağ, hatıra fotoğrafları çekti ve ardından Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geçti.

Renkli Anlar

Aynı cadde üzerinde seçim çalışması yürüten CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, otobüs üzerinden vatandaşları selamlıyordu. Bu sırada, Hamza Dağ ve ekibi de otobüsü görünce CHP heyetine selam verdi. CHP'li heyet, bu selama karşılık vererek Hamza Dağ ve ekibine el salladı.

Renkli görüntülerin yaşandığı bu anlar, vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.